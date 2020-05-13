نعل الخليج “حمد المزروعي” يسخر من عدد الاصابات بـ”فيروس كورونا” في الأردن وهذا ما قاله عن إسرائيل

سخر المغرد الإماراتي البذيء، حمد المزروعي، من عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات في منطقة الزرقاء بالأردن بسبب مخالطة سائق شاحنة مصاب بالفيروس لزملائه وجيرانه.

وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”: “سايق الشاحنة المصاب بـ كورونا في الأردن نقل العدوى إلى 53 شخص يعني لقى دعاوي من الشعب الأردني أكثر من الدعاء على إسرائيل”.

سايق الشاحنة المصاب بـ كورونا في الاردن نقل العدوه الى 53 شخص يعني لقى دعاوي من الشعب الاردني اكثر من الدعاء على اسرائيل 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 12, 2020

وجاءت تغريدة المزروعي، تعليقاً على تسبب سائق شاحنة في منطقة الخناصري بنقل فيروس كورونا المستجد لعشرات من المواطنين الأردنيين عن طريق المخالطة، كما تسبب باتخاذ إجراءات صحية مشددة للمخالطين له والمنطقة التي يقيم فيها.

هذا وتصدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمطبل الإماراتي البذيء، معتبرين أنه يتطاول على المملكة بهذه المهاترات السخيفة التي يطلقها، مطالبين الإمارات بإخراسه.

اليوم الاردن تفوق على البشرية جمعاء بتماسك شعبه وقوة نظامه الطبي .. ونحن جاهزين لتقديم مساعداتنا الطبية لاي دولة في العالم .. حتى لو كانت صغيرة وبلا تاريخ يذكر .. — Ahmad Barahmeh🇯🇴 (@barahmeh87) May 12, 2020

يامكثر الدعاوى الي تجي عليك زي فندي المزروعي لما ربي اخذه اخذ عزيز مقتدر في حادث سيارة تكسرت فيها عظامه ان شاء الله تحصله — أضغط المظغوط حتى يموت (@iHTV97EXb70EJ2e) May 12, 2020

حتى الشعب الأردني ماسلم من لسانك — 𝓜𝓪𝓳𝓮𝓭.. 🇸🇦 (@MJSAUDI) May 12, 2020

لو تعمل إحصائيات لدعاوي اليمنين ليك ولاسيادك ..سيوازي تعداد سكان الصين لعام 2020 👌😂😃😉😎😃😁😁😎😉😅😅😎😃 — سحابة الصحراء (@Mtr_shb) May 12, 2020

انت الناس تدعي عليك اكثر من اسرائيل — apo pen tashed (@PALSTENS) May 13, 2020

الاردن دوله عظيمه وليس بحاجه شهاده من احد — البحر الأحمر (@alqanony1968) May 13, 2020

يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل (22) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى (562)، بما فيهم المتعافين والمتوفين.

وكان وزير الصحة الأردني في آخر مؤتمر له، قال إن الحالات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا هي: 8 حالات لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري، 3 منهم أردنيون، وجرى إحضارهم لمستشفى الأمير حمزة، وطالبين اثنين في منطقة البحر الميت وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج.

ومن بين الحالات المسجلة اليوم 12 حالة مخالطة للمصاب من منطقة الخناصري، 3 منهم في الحي الجنوبي بمدينة اربد، علماً بأن منطقتي الخناصري والحي الجنوبي في اربد معزولتان من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشار جابر، إلى تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108 حالات، فيما أجري اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفاً و260 فحصاً.

وأكد أنه تم إجراء قرابة 4 آلاف فحص لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 119260 فحصاً، لافتاُ إلى أن الفحوصات التي تجرى دقيقة ووفق المعايير الصحيّة العالمية.

وأشار إلى أنه ورد العديد من التساؤلات عن صحة العاملين في المنطقة الحدودية بالعمري، مؤكداً أنه جرى فحصهم مرتين من قبل كوادر وزارة الصحة وجميعهم خالين من المرض ويتبعون جميع الإجراءات الصحية لحماية أنفسهم وعائلاتهم مثلما يجري التأكد من تقيد المختبر المعتمد هناك لضمان تمتعه بأعلى درجات الدقة والمعايير العالمية المتبعة.

وأكد أن الإجراءات مستمرة على المناطق الحدودية لمتابعة القادمين وضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مشدداً على أن الأعداد الكبيرة من المخالطين لحالة الخناصري يجب أن يكون درساً نستفيد منه جميعاً وعلينا زيادة الالتزام خلال فترة العيد وعدم الاختلاط والذهاب لمناطق عديدة.

وفي السياق، قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، إن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، يرافقها مدير صحة الزرقاء وفرق التقصي الوبائي قامت مساء الثلاثاء، بإجراءات لعزل شارعين يقيم في أحد منازلها أحد المصابين بكورونا، كما قامت بعزل قطعة الأرض التي تقع عليها عدة بيوت مجاورة لمصاب بالفيروس بمنطقة بيرين.

وأوضح عساف، أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، يرافقها مدير صحة الزرقاء وفرق التقصي الوبائي قامت بزيارة منطقتي الهاشمية وبيرين، حيث تقوم فرق التقصي الوبائي بسحب عينات من البيوت المجاورة لبيت مصاب الهاشمية بما يقارب 300 عينة من أجل فحصها للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأشار الى أن الفرق الصحية تقوم بسحب عينات من المواطنين المقيمين في البيوت المجاورة لبيت المصاب بمنطقة بيرين لفحصها والتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “.

من جهته لفت مدير مديرية الشؤون الصحية بالزرقاء الدكتور محمد الطحان، إلى أن المصاب الثالث الذي أعلن عنه وزير الصحة خلال الإيجاز الصحفي يعمل بمحافظة الزرقاء لكنه يقيم بمحافظة المفرق، مشيرا إلى أنه كان مخالطا لمخالطي سائق منطقة الخناصري في المفرق.