“شاهد” الظهور الأول لـ سلمان العودة منذ اعتقاله ومكالمة “مبكية” من داخل سجنه مع والدته وابنته

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو وثق الظهور الأول للداعية السعودي البارز الدكتور سلمان العودة، منذ اعتقاله في سبتمبر 2017.
ونشر حساب “معتقلي الرأي” الموثق على تويتر والمعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، مقطعا مصورا وثق مكالمة بالصوت بين “العودة” ووالدته وابنته غادة.
ويظهر من صوت الداعية السعودي مدى تأثره وحزنه ووضعه الصعب داخل المعتقل، إلا أنه لم يصرح بذلك حتى لا يفجع والدته المسنة بل طمأنها على وضعه وقال إنه بخير، متسائلا في الوقت ذاته عن أحوال أسرته.
وأثارت المكالمة العائلية مشاعر السعوديين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لاعتقال العودة، مشددين في الوقت ذاته على تضامنهم معه ورفض تعسف السلطات السعودية بحقه وطالبوا بإطلاق سراحه.
وكتب أحد النشطاء معلقا على المقطع:”لا حول ولا قوة الا بالله مكالمة تبكي الحجر اي سبب ممكن يحرم هذا الشيخ الجليل عن أهله وأولاده لكل هذه السنيين”
اوتابع:”للهم نسألك ان تلطف بهذا الشيخ وان تجمعه بأهله وأولاده في القريب العاجل أن شاء الله، ونسألك ان تنتقم شر انتقام من كان السبب في حرمانه وإخوانه من أهلهم بالذات هذه الأيام”
فيما أشار آخرون إلى أن رقم المتصل ظاهر وقد يكون هذا الاتصال بعيدا عن علم السلطات ما يعرض صاحب الرقم داخل السجن والذي من الممكن أن يكون من العاملين هناك للخطر، وأيضا منع تواصل العودة مع أسرته مرة أخرى.
وكان الشيخ سلمان العودة قد أوقفته السلطات السعودية في 10 سبتمبر 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرات، دون تقديم أي سبب واضح.
وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة: إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.