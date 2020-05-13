“شاهد” الظهور الأول لـ سلمان العودة منذ اعتقاله ومكالمة “مبكية” من داخل سجنه مع والدته وابنته

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو وثق الظهور الأول للداعية السعودي البارز الدكتور سلمان العودة، منذ اعتقاله في سبتمبر 2017.

ونشر حساب “معتقلي الرأي” الموثق على تويتر والمعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، مقطعا مصورا وثق مكالمة بالصوت بين “العودة” ووالدته وابنته غادة.

🔴 عاجل

مكالمة بالصوت للشيخ د. #سلمان_العودة من داخل سجنه مع والدته وابنته غادة.#ليلة_القدر pic.twitter.com/nqcqBpXR5L — معتقلي الرأي (@m3takl) May 13, 2020

ويظهر من صوت الداعية السعودي مدى تأثره وحزنه ووضعه الصعب داخل المعتقل، إلا أنه لم يصرح بذلك حتى لا يفجع والدته المسنة بل طمأنها على وضعه وقال إنه بخير، متسائلا في الوقت ذاته عن أحوال أسرته.

وأثارت المكالمة العائلية مشاعر السعوديين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لاعتقال العودة، مشددين في الوقت ذاته على تضامنهم معه ورفض تعسف السلطات السعودية بحقه وطالبوا بإطلاق سراحه.

ياحلو هالصوت والله … الله يفك عوقه ويربط على قلبه ويطوي ايام اعتقاله .. ونفرح بخروجه عن قريب يا الله …امين يارب — flah (@Mflah14) May 13, 2020

الله يبارك اللهم احفظ الشيخ وارجعه الى اهله سالما غانما وجميع معتقلي السجون الاحرار والشيوخ الافاضل — شاوشي (@QyOukawB2OXX8a8) May 13, 2020

وكتب أحد النشطاء معلقا على المقطع:”لا حول ولا قوة الا بالله مكالمة تبكي الحجر اي سبب ممكن يحرم هذا الشيخ الجليل عن أهله وأولاده لكل هذه السنيين”

لا حول ولا قوة الا بالله

مكالمة تبكي الحجر

اي سبب ممكن يحرم هذا الشيخ الجليل عن أهله وأولاده لكل هذه السنيين

اللهم نسألك ان تلطف بهذا الشيخ وان تجمعه بأهله وأولاده في القريب العاجل أن شاء الله

ونسألك ان تنتقم شر انتقام من كان السبب في حرمانه وإخوانه من أهلهم بالذات هذه الأيام — احمد عبد المولى (@jvNni3ZmwbZhDNa) May 13, 2020

اوتابع:”للهم نسألك ان تلطف بهذا الشيخ وان تجمعه بأهله وأولاده في القريب العاجل أن شاء الله، ونسألك ان تنتقم شر انتقام من كان السبب في حرمانه وإخوانه من أهلهم بالذات هذه الأيام”

فيما أشار آخرون إلى أن رقم المتصل ظاهر وقد يكون هذا الاتصال بعيدا عن علم السلطات ما يعرض صاحب الرقم داخل السجن والذي من الممكن أن يكون من العاملين هناك للخطر، وأيضا منع تواصل العودة مع أسرته مرة أخرى.

الرقم ظاهر وهذا قد يعرض حياة صاحب الجوال للخطر،

ثانيا قد يحرموا الشيخ من التواصل مع أهله بسبب هذه التغريدة بسبب التشديد الأمني

اللهم احفظ شيخنا #سلمان_العودة وجميع شيوخنا وعلماءنا بعينك التي لا تنام

وعجل خلاصهم — زَهـ❀ـرَةُ #القُدس (@jana5t) May 13, 2020

وكان الشيخ سلمان العودة قد أوقفته السلطات السعودية في 10 سبتمبر 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرات، دون تقديم أي سبب واضح.

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة: إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.