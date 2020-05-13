شاطئ الكوت
شاطئ الكوت
حياتنا

الجريمة الـ5 خلال الحظر الشامل تهزّ الكويت .. الضحية رضيع عمره ساعات وحبله السريّ ملفوف عليه!

كتب وطن
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شهدت جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، هي الخامسة خلال الذي تشهده البلاد، راح ضحيتها رضيع حديث الولادة.

وفي التفاصيل، عثر على جثة رضيع مقابل تم التخلص منه حياً، وتبيّن أن اشعة الشمس الحارقة والجفاف كانا سبباً رئيسياً في وفاته.

وفتح مدير مباحث الاحمدي تحقيقا بالواقعة ووجه بضرورة الاستعانة بالكاميرات القريبة من الشاطئ في محاولة لتحديد هوية الشخص او الاشخاص الذين ألقوا بجثة الرضيع حياً.

وبحسب مصدر أمني كويتي فقد عُثر على الرضيع وكان ملفوف حوله الحبل السري وهو ما يعني انه وُلد قبل ساعات من التخلص منه.

وجرى اخطار وكيل النيابة الذي وجه بتسجيل القضية كقتل عمد في مخفر شرطة الفحيحيل.

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