ابتداءً من الجمعة .. قناة mbc توقف عرض مسلسل “مخرج7” لناصر القصبي لهذا السبب

أعلنت قناة mbc السعودية وقف بث مسلسل “مخرج 7” المثير للجدل والذي يروّج للتطبيع، بداية من يوم الجمعة القادم، إذ سيتوقف عند الحلقة 20 منه.

وسيتم استبدال “مخرج7” بمسلسل آخر هو “درب الزلق”.

وتقرر إيقاف المسلسل “لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا”.

مسلسل “مخرج 7” يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

وبعد بث الحلقة الثالثة، اشتعلت موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب مشهد جمع الممثلين ناصر القصبي وراشد الشمراني وأساءا فيه بشكلٍ صريح للشعب الفلسطيني، ودافعاً عن الاحتلال الإسرائيليّ.

في المشهد الذي اغضب المتابعين، يقول “الشمراني” لـ”القصبي” عن الشعب الفلسطينيّ: ” العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه،، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين”.

وأضاف الشمراني في المشهد:”كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية”.

حديث القصبي لم يُعجب الشمراني فقال له الأخير: “ظنك نوقف معهم “أي الفلسطينيين”، وهو لاعنين أبو خامسنا، ليرد القصبي عليه نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر”.

ودشّن ناشطون وسم (#مقاطعةMbc) و (#إسرائيل_عدو)، دعوا من خلالهما الى مقاطعة القناة، ورفض التطبيع، والتأكيد على ان قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة ومُحقّة، يناصرها الأحرار حول العالم.