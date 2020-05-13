هذا ما جرى في مركز إيواء الفروانية.. إعلامي كويتي يُطالب الحكومة بـ”رمي الوافدين المصريين في الصحراء”

نشر الإعلامي الكويتي مبارك البغيلي، صوراً توثق أحداث الشغب التي قام بها وافدون مصريون في محافظة الفروانية بالكويت.

واستنكر البغيلي تصرفات المصريين وكتب في تغريدة رصدتها “وطن”: “مصاروة في مركز إيواء الفروانية يثيرون الشغب والفوضى وتكسير بعد محاولتهم الإعتداء على أحد رجال الأمن وتم إستدعاء رجال القوات الخاصة للتعامل مع هؤلاء البلطجية قليلي الأدب”.

سودانين يشكرون… دولة الكويت .. عاشت الكويت وعاش شعب الكويت الاصيل. . ماشاء الله تبارك الله… دام عزك ي كويت pic.twitter.com/hZuyxuKuhO — الاكروباتي fox (@wkRGohsVjo2t0ai) May 12, 2020

وتساءل البغيلي: ” أين سفارتهم ؟ نائمة؟ أين حكومتهم ؟ نائمة؟ أين المصرية وزيرتهم نبيلة مكرم؟ نائمة”.

وطالب البغيلي بنقلهم إلى الصحراء، بعد حادثة الاعتداء على احد رجال الأمن، قائلاً: “حان نقل المصاروة في مراكز الإيواء إلى الصحراء فهؤلاء البلطجية ” مو كفو ” التعامل معهم بإحترام”.

حان نقل المصاروة في مراكز الإيواء إلى الصحراء



فهؤلاء البلطجية " مو كفو " التعامل معهم بإحترام — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

المصاروة البلطجية يثيرون الفوضى والشغب ويرفعون أصواتهم عالياً دون إحترام رجال الأمن



حذفوهم في البر وراح تشوفون شلون يبكون pic.twitter.com/elvfJVKFu1 — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

مصري قليل أدب معفن مدعوس على رأسه في بلده ولو سحلوه هناك لا يجرؤ على فتح فمه بكلمة واحدة



وهنا لدينا يأكل بلاش ويثير الفوضى والشغب ويرفع صوته عالياً أمام رجال الأمن



والله العظيم المكان الطبيعي للبلطجية المصاروة هو الصحراء pic.twitter.com/d3jG20T29O — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

ويرى البغيلي أن “من أمن العقوبة أساء الأدب”، وأن من حق الدولة التعامل بالطريقة التي تراها مُناسبة طالما أن سفارتهم لم تحاول احتواء الموقف.

من أمن العقوبة أساء الأدب



والمصاروة في مراكز الإيواء أساؤوا الأدب وتمادوا كثيراً



وطالما سفارتهم مطنشة بهم



فمن حقنا التعامل بالطريقة التي تليق في بلطجتهم



حان إلقاء المصاروة في الصحراء — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

ونشر البغيلي فيديو لحظة تطويق قوات خاصة لمركز الإيواء الذي أثار فيه المصريين الشغب، وعلق قائلاً: “شيلوهم وحذفوهم في البر”.

القوات الخاصة تطوق مركز الإيواء الذي أثار فيه المصاروة الشغب وإعندوا على أحد رجال الأمن



شيلوهم وحذفوهم في البر pic.twitter.com/TumHwHeZEW — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

قبل 24 ساعة حاول المصاروة إثارة الشغب في مركز الإيواء في صليبيخات



والآن يثيرون الشغب في مركز إيواء الفروانية



المصاروة جبناء ولم يتجرؤوا بذلك إلا لأن أحد من طرفهم حرضهم على إثارة الشغب كي يمارس إبتزاز بلادنا !



حان إلقاء المصاروة في الصحراء — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

حان إلقاء المصاروة في الصحراء



دعوا العالم يراهم كيف يبكون كما بكوا في صحاري بعض الدول



دعوا العالم يرى كيف حكومتهم غير متعاونة مع بلادنا وألقت عمالتها البلطجية في الصحراء



صدقوني ، هؤلاء " مو كفو " أي إحترام — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

وارتفعت حدة الهجوم من قبل البغيلي على المصرييين، فوصفهم بألفاظ خارجة، وكتب: “الشحاتين البلطجية النصابين السفرجية أحفاد ماسحي أحذية الإستعمار يتشاطرون على بلادنا وهم مدعوس على رؤوسهم في بلدهم هل عرفتوهم ؟ إنهم أصحاب السبعتلاف صرف صحي”.

الشحاتين

البلطجية

النصابين

السفرجية

أحفاد ماسحي أحذية الإستعمار



يتشاطرون على بلادنا وهم مدعوس على رؤوسهم في بلدهم



هل عرفتوهم ؟

إنهم أصحاب السبعتلاف صرف صحي — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

وطالب البغيلي بتوسيع الإجراءات ضدهم، مُطالباً بفسخ عقود جميع المصريين في الكويت، ومخاطبة الأمم المتحدة بشأن إلقاء الحكومة المصرية عمالتها في الدولة وعدم إعادتهم لبلدهم، وكذلك مطالبة الحكومة المصرية بدفع تعويضات بسبب إثارة عمالتها الفوضى في البلاد.

إلقاء المصاروة المخالفين للإقامة في الصحراء

فسخ عقود جميع المصاروة في بلادنا

مخاطبة الأمم المتحدة بشأن إلقاء الحكومة المصرية عمالتها في بلادنا وعدم إعادتهم لبلدهم

مطالبة الحكومة المصرية بدفع تعويضات بسبب إثارة عمالتها الفوضى في بلادنا



هذا هو الرد الذي نطالب به على المصاروة — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

وعاد لتوثيق أعمال الشغب التي اشتعلت في المركز، معلقاً:”البلطجية المصاروة يتظاهرون ويثيرون الشغب والفوضى في أحد مراكز الإيواء أقسم بالله هؤلاء ” مو كفو ” نضعهم في مركز إيواء محترم ونقدم لهم وجبات بلاش، هؤلاء البلطجية المصاروة مكانهم في الصحراء”.

البلطجية المصاروة يتظاهرون ويثيرون الشغب والفوضى في أحد مراكز الإيواء



أقسم بالله هؤلاء " مو كفو " نضعهم في مركز إيواء محترم ونقدم لهم وجبات بلاش



هؤلاء البلطجية المصاروة مكانهم في الصحراء pic.twitter.com/jIq9pgFVoc — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 12, 2020

ونشر لواء الشرطة المتقاعد حمد السريع، تفاصيل الحادثة قائلاً: “ضابط برتبه عميد وصل إلى مركز إيواء (مدرسة بالفروانيه) ليبلغ الموجودين من المخالفين من الجالية المصرية بمواعيد رحلاتهم، أحدهم تبين عدم وجود اسمه بالرحلات القريبة فحذف كرسي على الضابط”.

وأوضح السريع، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن ذلك استدعى تدخل القوات الخاصة والسيطرة على الوضع وحجز الثلاثة المحرضين في مخفر الفروانية.

ضابط برتبه عميد وصل إلى مركز إيواء ( مدرسه بالفروانيه) ليبلغ الموجودين من المخالفين من الجاليه المصريه بمواعيد رحلاتهم. أحداهم تبين عدم وجود اسمه بالرحلات القريبه فحذف كرسي على الضابط مما استدعى تدخل القوات الخاصه والسيطرة على الوضع وحجز الثلاثه المحرضين في مخفر الفروانيه. pic.twitter.com/tI8AimHy6X — حمد السريع (@bomshary871) May 12, 2020

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته “وطن”، الحادثة التي أثارت شغباً في مركز الحجر الصحي، في الوقت الذي أثارت تلك الممارسات غضباً لدى الشعب الكويتي خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث أكثر من مرة.

فيديو#الداخلية_الكويتية: القبض على 3 أشخاص حرضوا ابناء بلدهم على الشغب وحاولوا ضرب ضابط في مركز الايواء في الفروانية. pic.twitter.com/RbgXqiUnHs — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 13, 2020

وفي سياق مُتصل، أعلنت وزارة الداخلية بالكويت القبض على 3 أشخاص من المحرضين أثناء فض تجمع قام به بعض المتواجدين في مركز إيواء بمنطقة الفروانية.

وأوضحت في بيان عبر “تويتر” أنه “أثناء قيام مسؤولي الإيواء بتلاوة أسماء المغادرين قام بعض المتواجدين بعمل تجمع ومحاولة التعدي على أحد الضباط وتم التعامل معهم فورا من قبل رجال الأمن والسيطرة على الموقف وتفريقهم وألقي القبض على 3 أشخاص من المحرضين وإحالتهم الى الجهات المختصة”.

الإعلام الأمني: تجمع جاليات باحدى مراكز الإيواء بمنطقة الفروانية pic.twitter.com/T9DgcKdye0 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 13, 2020

وكان النائب الكويتي أحمد الفضل، قد هاجم الحكومة المصرية بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحملت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفهم بـ”الدنيء”.

وقال أحمد الفضل في مؤتمر صحفي:”من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، وعملت معنا بنظام ابتزاز، لم تعهده علاقاتنا التاريخية في السابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء إلى الكويت، ردنا عليهم سيكون بالقاعة”.

بعد اعتراف الحكومة المصرية بأن #الكويت هي من تحملت نفقات العالقين المصريين لديها.. النائب الكويتي أحمد الفضل يصف حكومات بأنها "دنيئة" ابتزت بلاده pic.twitter.com/Wa768yy4f4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 8, 2020

واتهم أحمد الفضل الحكومة المصرية، باستخدام شعبها وأبناءها كطُعم لابتزاز الكويت.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قد اعترف أن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.