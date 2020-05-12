“حجاب فوق الشورت”.. كويتيات يُثرن غضب مواطنيهم بما فعلنه في هذا الفيديو الغريب!

استعرضت مجموعة نساء كويتيات لياقتهن بملابس رياضية، أثناء تدربهن على بعض التمارين في المنزل، بعدما حالت جائحة فيروس كورونا، دون نزولهم إلى النوادي الرياضية التي تم إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأثار الفيديو المتداول عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، سخرية الناشطين الذين رأى بعضهم أن البلاد تمر بشدة وهذا ليس وقت الاستعرض، بينما علق آخرون على ملابسهم واعتبروها غير لائقة.

وكتب ناشط باسم سيف الدين مستنكرا المشهد: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. نحن في فترة إبتلاء و انتشار للأمراض والمطلوب منا هو الدعاء والتضرع إلى الله .. أما هؤلاء يجاهرون بالمعصية دون أي خوف أو وجل ( تبرج . ملابس سيئة . موسيقى . تعاون على الإثم والعدوان ) والمغردون يؤيدونهم ولا ينكرون عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل”.

لا حول ولا قوة إلا بالله .. نحن في فترة إبتلاء و انتشار للأمراض والمطلوب منا هو الدعاء والتضرع إلى الله .. أما هؤلاء يجاهرون بالمعصية دون أي خوف أو وجل ( تبرج . ملابس سيئة . موسيقى . تعاون على الإثم والعدوان ) والمغردون يؤيدونهم ولا ينكرون عليهم



حسبنا الله ونعم الوكيل — سيف الله الغريب (@saif0aldeen) May 12, 2020

وسخرت أسيل من النظرة الذكورية للفتيات، وقالت: “الرياضه حلوة بس نبيهن يطبخن بالبيت”.

"الرياضه حلوه بس نبيهن يطبخن بالبيت" pic.twitter.com/eLRgGStYYO — أسيل (@adwanie_) May 12, 2020

بينما سخرت د.شيخة من إظهارهن أقدامهن، وكتبت: “في تطور الركب كلها بيضا الحمدلله”.

https://twitter.com/m3rbh0/status/1260011217487200256

وانتقد مُغرد آخر ارتدائهن الشورت على الحجاب، وكتب: “الشورت والحجاب”.

واعتبر سامي أن هذا الفيديو دليل على انتشار الفساد في الكويت، وعلق: “استغفر الله ايش هذا الفساد المنتشر في الكويت”.

استغفر الله ايش هذا الفساد المنتشر في الكويت — سامي 🏆 (@samidecept) May 12, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر والذي وصف الفيديو بالتلوث البصري في نهار رمضان ومُخالف للعادات، وقال: “ماذا استفاد المجتمع من تدريبهن ، ليش هالتلوث البصري لنا كصائمين في نهار رمضان وأزمة ووباء ، ليش هالرسائل المبطنة لبرمجة المجتمع على قبول هالمناظر المخالفة للقيم والدين والعادات ، أكبر جريمة في حق المرأة عرضها بهالطريقة وكأنها سلعة وجذب ، أي كويتي فطرته سليمة ما راح يقبل هالمنظر”.

وشنو استفاد المجتمع من تدريبهن ، ليش هالتلوث البصري لنا كصائمين في نهار رمضان وأزمة ووباء ، ليش هالرسايل المبطنة لبرمجة المجتمع علي قبول هالمناظر المخالفة للقيم والدين والعادات ، اكبر جريمة في حق المرأة عرضها بهالطريقة وكأنها سلعة وجذب ، اي كويتي فطرته سليمة ما راح يقبل هالمنطر — منطقي 🇰🇼 (@photoghrapher) May 12, 2020

يُذكر أن الكويت أعلنت عن السماح بساعات للمشي وقت الحظر الشامل، حيث يسمح بالمشي لمدة ساعتين للأحياء السكنية وذلك من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

لكنه قراراً قوبل بالخوف والرفض من البعض وذلك انطلاقاً من الخوف من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية كلبس الكمام والقفازات والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية استغلال البعض لهذا القرار لاتخاذه فرصة للتزاور وفتح الدواوين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ بذلك إجمالي الإصابات في الكويت 9286، فيما ارتفت حصيلة الوفيات إلى 65 بواقع 7 حالات جديدة.