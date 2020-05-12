“شاهد” فايزة المطيري المرتدة عن الإسلام تستفز السعوديين في رمضان بفيديو جديد فاضح من داخل الكنيسة

عادت الناشطة السعودية ومشهورة مواقع التواصل المرتدة عن الإسلام فايزة المطيري، لاستفزاز متابعيها مجددا خاصة مواطنيها السعوديين ونشرت فيديو جديد من حفل زفافها داخل الكنيسة والذي كان قبل شهرين.

وظهرت “المطيري” في المقطع الذي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن) داخل الكنسية بكندا حيث إقامتها وكانت بملابس الزفاف التي كشفت كثيرا من جسدها رفقة زوجها ما تسبب في هجوم عنيف عليها.

Fayza and Jo wedding, here is a small clip of the full video on my YouTube channel https://t.co/TLuAugyD1G pic.twitter.com/3qnb8k7fJU — فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) May 10, 2020

وكانت الناشطة السعودية التي أعلنت ارتدادها عن الإسلام واعتناقها المسيحية متسببة بحالة من الجدل الواسع، قد نشرت في مارس الماضي صورة عبر حسابها على “تويتر” ظهرت فيها بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب.

وعلقت وفق ما رصدته (وطن) حينها: “شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف”.

وكانت فايزة المطيري، نشرت في أوائل يناير الماضي صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر“، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين.

"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) December 31, 2019

وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :” الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.

وسبقت “المطيري” هذه التغريدة بتدوينة اخرى قالت فيها :”قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019 ، أنني سأري نفسي ، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي”.

ووثقت فايزة المطيري في فيديو وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو في كندا.

فايزة المطيري توثق في فيديو لها وهي تصلي بإحدى كنائس مدينة تورنتو في كندا! https://t.co/qRfb7lM6SH pic.twitter.com/d72tWLFXtf — تفتيش (@Tafteshq8) January 1, 2020

وتعرّف فايزة المطيري نفسها بأنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا، التي تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.