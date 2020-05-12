صحافي مصري يُحرج “التائهين في الأرض” بالوثائق والمستندات ويفضح أكاذيب أبوظبي تجاه سلطنة عمان

سادت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، حالة من الغضب الشديد تجاه دولة الإمارات، على إثر إساءات إماراتية للشعب العماني وللسلطنة، والتقليل من القيمة التاريخية والقومية لسلطنة عمان.

وبينما رد العديد من العُمانيين على هذه الإساءة إلا أن الكاتب والصحافي المصري الدكتور مجدي العفيفي، رئيس تحرير صحيفة دار أخبار اليوم، كان له ردا مختلفا بالوثائق والمستندات.

ووبّخ “العفيفي” الإماراتيين المتجاوزين لحدودهم مع السلطنة، وقال ما نصّه: “أيها التائهون في الأرض، اقرءوا التاريخ والجغرافيا، إنها سلطنة عمان التاريخ والجغرافيا والحضارة والعراقة والثقافة، هذه صفحات من موسوعة لاروس الفرنسية عام 1870.

2 – ايها التائهون في الارض . اقراوا التاريخ والجغرافيا .. انها سلطنة عمان التاريخ والجغرافيا والحضارة والعراقة والثقافة هذه صفحات من موسوعة لاروس الفرنسية عام 1870 pic.twitter.com/4Yg7DGOjTw — د. مجدي العفيفي (@alafifi56) May 11, 2020

وأرفق صورة من الموسوعة توثق ملكية سلطنة عمان لكل جزر “خليج فارس” من جزيرة البحرين وهرمز إضافة إلى شاطئ فارس بكامله”.

كما نشر الدكتور العفيفي تغريدة أخرى مرفقاً بها صورة لخريطة سلطنة عمان عام 1971، منشورة بمجلة العربي الكويتية العدد 148.

ايها التئهون في الارض . اقراوا التاريخ والجغرافيا .. انها سلطنة عمان التاريخ والجغرافيا والحضارة والعراقة والثقافة pic.twitter.com/bm0EN3cL5P — د. مجدي العفيفي (@alafifi56) May 11, 2020

وعلّق الدكتور مجدي أيضاً: “أيها التائهون بالأرض إنها سلطنة عمان التاريخ والجغرافيا والحضارة والعراقة والثقافة”.

وكانت الإمارات قبل عامين قد أثارت غضب العُمانيين بنشرها لخريطة “مشوّهة” لسلطنة عمان في متحف “اللوفر” ضمت فيها الإمارات محافظة “مسندم” إلى حدودها.

وهو ما اعتبره العمانيون إهانة لهم ولتاريخهم وأمجاهدهم، وعادت التجاذبات من جديد عبر مواقع التواصل بعد إساءات من قبل مغردين إماراتيين لسلطنة عمان وتاريخها وشعبها، في خطوات اعتبرها العمانيون ضمن خطة محكمة من حكومة أبو ظبي، لسرقة التراث والتاريخ العماني.