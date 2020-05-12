شيخة قطرية تتصدى لكاتب سعودي زعم أن “الصغيرة جداً” سبب الفرقة بين الفلسطينيين والسعوديين

أثار الكاتب السعودي، محمد آل شيخ، جدلاً واسعاً، بعد هذيانه في تغريدة زعم خلالها أن قطر هي سبب الفرقة بين الفلسطينيين والسعوديين، متجاهلاً لهث السعودية للتطبيع مع إسرائيل والاساءة للقضية الفلسطينية.

وقال آل الشيخ، المعروف بتطبيله للنظام السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الدويلة الصغيرة الحقيرة قطر وبمليارات الغاز استطاعت وبمجانيةً أن تخلق بونا شاسعاً من العداوة بين السعوديين والفلسطينيين، ولا أحد يدري لماذا؟”.

الدويلة الصغيرة الحقيرة قطر،وبمليارات الغاز استطاعت وبمجانيةً ان تخلق بونا شاسعاً من العداوة بين السعوديين والفلسطينيين، ولا احد يدري لماذا؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 11, 2020

وتصدت الشيخة القطرية، لؤلؤة بن جاسم آل ثاني، للمطبل السعودي، ملقنة إياه درساً قاسياً، وواصفة إياه بـ “صحفي المجاري”، خاصة في ظل الحملات التي يقودها الذباب الإلكتروني السعودي ضد الفلسطينيين.

وقالت الشيخة القطرية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قلمك القذر أحد أدوات الشقاق ما بين السعودية والشقيق الفلسطيني، وما دخل قطر في ذلك يا #صحفي_المجاري”.

قلمك القذر أحد أدوات الشقاق ما بين السعودية والشقيق الفلسطيني.

ما دخل قطر في ذلك يا #صحفي_المجاري — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) May 11, 2020

هذا وفجرت التغريدة التي نشرها المطبل السعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للسعودية بالعمل على الفرقة بين الشعوب العربية وجعل القضية الفلسطينية قضية ثانوية.

تغريدتك لن تلهي الشعب السعودي المطحون طحن مما حل به من ضيق العيش وأرتفاع الأسعار والضرائب،

تصدير الأزمة الداخلية ومشاكل وهموم المواطن السعودي إلى قطر وهل قطر ، لن يفيد ، الشعب السعودي لايهمه قطر يهمه أن يعيش حياة كريمة ، وكأني به يقول في نهاية كل قرار رحم ربي الملك عبدالله ، pic.twitter.com/diJOQdHVcz — الليث التميمي،هامة مضر وكاهلها،أشدالأمة على الدجال (@GfXHU2NOswe8ls0) May 12, 2020

اكيد قطر السبب الرئيسي في ثقب طبقة الاوزون — رمز الوطن (@dyyQIlsbbYcpgnf) May 11, 2020

كلام خاطىء:

القصة بدأت مع قمة الرياض التى ترأسها #ترامب وبنته #ايفانكا وزوجها #اليهودى_كوشنير وما تلى ذلك من تحريض امريكى ع المقاومة الفلسطينية واتهام #السعودية لها بممارسة الإرهاب ضد الإحتلال، فهل قبل هذه القمة المشؤومة كان هناك تلاسن بين الشعبين الفلسطينى والسعودى؟

كلا وألف كلا — 《☆ سواح ☆》 (@oraaa1987) May 12, 2020

انتو اكثر ناس حرضتو على فلسطبن إعلامين ومسلسلات وين عايش انت في المريخ كيف الضرايب اليوم عسل 😂😂😂 — anes (@anes57254190) May 11, 2020

اذا قطر صغيره جدا و استطاعت حسب قولك خلق عداوه بينكم وبين الفلسطينيين السؤال الي يطرح نفسه وعلاقتكم مع الشعوب العربيه الاخرى كمثال اليمنيين الليبيين والشعوب الاسلاميه كمثال الاتراك الايرانيين بعد قطر الصغيره هي من قامت بذالك التاريخ لن يرحمكم وعودوا الى رشدكم لعل وعسى !! — Abdulla Al dosari (@aldosari_abf) May 11, 2020

صحيح قطر هي السبب في حرب العالمية الثانية وسبب في خسارة ليفربول الدوري ٢٠ عام وسبب في انهيار الاقتصاد العالمي ٢٠٠٨ وسبب في قناة mbc وسبب نشر التطبيع في المسلسلات في التلفزيون وسبب في دعوة الحوار والتسامح وسبب في قتل جمال في السفارة وسبب في قتل شيوخ الدين الإعلامين وقتل الحوطي ووو — Mohsen (@coolqtr12) May 11, 2020

شكلك تعبان مافي شراب باقي اسبوعين تصبر — bo mubarak (@bomubar02345785) May 11, 2020

حنا اللي خرمنا سروال المؤسس. — الريان (@hzamatco1) May 11, 2020

جدير ذكره أن الذباب الإلكتروني السعودي والمدعوم من نظام ولي العهد محمد بن سلمان دشن مؤخراً حملة ضد الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#فلسطين_لا_تمثلني”، وحرضوا فيها على ضرورة التطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

وفي الحملة غرد الذباب الإلكتروني السعودي مطالباً بالتطبيع مع إسرائيل ووقف أي مساعدات للسلطة الفلسطينية، والعمل بجدية على ملاحقة جميع الفلسطينيين وعدم السماح لهم بدخول السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتاج قناة “mbc” السعودية مسلسل “أم هارون”، الذي يتحدث عن حياة اليهود في الخليج العربي، ومسلسل “مخرج 7” الذي هاجم الفلسطينيين وطالب بالتطبيع السعودي مع إسرائيل.