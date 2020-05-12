شيخة قطرية تتصدى لكاتب سعودي زعم أن “الصغيرة جداً” سبب الفرقة بين الفلسطينيين والسعوديين
أثار الكاتب السعودي، محمد آل شيخ، جدلاً واسعاً، بعد هذيانه في تغريدة زعم خلالها أن قطر هي سبب الفرقة بين الفلسطينيين والسعوديين، متجاهلاً لهث السعودية للتطبيع مع إسرائيل والاساءة للقضية الفلسطينية.
وقال آل الشيخ، المعروف بتطبيله للنظام السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الدويلة الصغيرة الحقيرة قطر وبمليارات الغاز استطاعت وبمجانيةً أن تخلق بونا شاسعاً من العداوة بين السعوديين والفلسطينيين، ولا أحد يدري لماذا؟”.
وتصدت الشيخة القطرية، لؤلؤة بن جاسم آل ثاني، للمطبل السعودي، ملقنة إياه درساً قاسياً، وواصفة إياه بـ “صحفي المجاري”، خاصة في ظل الحملات التي يقودها الذباب الإلكتروني السعودي ضد الفلسطينيين.
وقالت الشيخة القطرية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قلمك القذر أحد أدوات الشقاق ما بين السعودية والشقيق الفلسطيني، وما دخل قطر في ذلك يا #صحفي_المجاري”.
هذا وفجرت التغريدة التي نشرها المطبل السعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للسعودية بالعمل على الفرقة بين الشعوب العربية وجعل القضية الفلسطينية قضية ثانوية.
جدير ذكره أن الذباب الإلكتروني السعودي والمدعوم من نظام ولي العهد محمد بن سلمان دشن مؤخراً حملة ضد الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#فلسطين_لا_تمثلني”، وحرضوا فيها على ضرورة التطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.
وفي الحملة غرد الذباب الإلكتروني السعودي مطالباً بالتطبيع مع إسرائيل ووقف أي مساعدات للسلطة الفلسطينية، والعمل بجدية على ملاحقة جميع الفلسطينيين وعدم السماح لهم بدخول السعودية.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتاج قناة “mbc” السعودية مسلسل “أم هارون”، الذي يتحدث عن حياة اليهود في الخليج العربي، ومسلسل “مخرج 7” الذي هاجم الفلسطينيين وطالب بالتطبيع السعودي مع إسرائيل.