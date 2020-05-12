شجوا رؤوس بعضهم البعض .. “شاهد” شجار جماعي خلال فترة المشي في الكويت يثير جدلاً واسعاً

أثارت لقطات لمُشاجرة جماعية في منطقة الحولي بالكويت، جدلاً واسعاً بين المواطنين بسبب استغلال فترة السماح بالتجول في الحظر الشامل الذي تفرضه الدولة، بطريقة همجية.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” عبر “تويتر”، لحظة اندلاع شجار بين مجموعة أشخاص من جنسيات عربية مُختلفة، كما يتضح من لهجتهم، وتحول الشارع إلى ما يُشبه حلبة المُصارعة، واستخدام آلات حادة ومواسير حديد في الشجار أدى إلى شج رؤوس بعضهم، قبل أن يصرخ أحدهم قائلاً: “دورية دورية”.

وامتعض الناشطون من مشاهد الشجار المتكررة في الكويت، وطالبوا بسن قوانين رادعة، فكتب حسن: “كل يوم هوشه في الكويت”.

كل يوم هوشه في الكويت — HASSAN (@Ha_sn1) May 11, 2020

وعلقت أخرى قائلة: “وش وضعهم الكوايته الاخلاق تجاريه بس يحبون الهواش”.

وش وضعهم الكوايته الاخلاق تجاريه بس يحبون الهواش — 🌙 ♥️ (@10__lj) May 11, 2020

وشبه مساعد رمزي المشاجرات اليومية التي تشهدها الكويت، بالمسلسلات، وكتب: “الأحداث في الكويت بشكل يومي أفضل من المسلسلات”.

الاحداث في الكويت بشكل يومي

افضل من المسلسلات 😂😂😂 — 🌙مساعد رمزي (@musaed_ramzi) May 12, 2020

بينما أكد مغردون آخرون أن الأشخاص الذين أثاروا هذه الفوضى بشجارهم، هو وافدين مصريين، فكتب سعيد الأحمري: “المصاريه لعبو في الكويت”.

المصاريه لعبو في الكويت — سعيد الاحمري 🇸🇦 (@ssaaeed_2020) May 12, 2020

ووافقه الرأي عيد سعد قائلاً: “وافدين مصريين مو كويتيين بس اللي منزل المقطع مايعرف يكمل مادري عمداً ولا مايقصد”.

وافدين مصريين مو كويتيين بس اللي منزل المقطع مايعرف يكمل مادري عمداً ولا مايقصد — عيد سعد (@n6dVccMe0BZIGVG) May 11, 2020

وشبه فهد العالمي، ما يحدث في الكويت بالزوجة التي يتزوج زوجها عليها، وكتب ساخراً: “الكويت الأيام هاذي صايرة مثل المرة الي متزوج عليها رجالها كل يوم مشكلة وكل المشاكل اجانب”.

الكويت الايام هاذي صايره مثل المره الي متزوج عليها رجالها كل يوم مشكله 🤣 وكل المشاكل اجانب — فهد العالمي 💙💛 (@fahadkom9) May 11, 2020

وطالب أبو تركي بترحيل الوافدين المشاركين في المشاجرة بلا رجعة، وكتب: “ترحيل بدون مقدمات ويمنع من دخول البلد نهائي عبره لمن لا يعتبر”.

ترحيل بدون مقدمات ويمنع من دخول البلد نهائي عبره لمن لا يعتبر — ☄️🇸🇦Abu Turki (@upocfd) May 12, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية بالكويت أن رجال الأمن قاموا بضبط مجموعة الأشخاص الذين تشاجروا في منطقة حولي أثناء الفترة المخصصة للمشي داخل المناطق السكنية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تمت إحالة هؤلاء الأشخاص إلى جهات الاختصاص مبينة أن الإجراءات القانونية اللازمة جارية تجاه كل منهم.

وشددت (الداخلية) على ضرورة التزام الجميع بالقوانين مؤكدة أن المؤسسة الامنية لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظا على الصالح العام للبلاد.

ولم تكن المشاجرة الوحيدة التي حدثت في فترة المشي، فقد تداولت حسابات كويتية مقطع فيديو لمشاجرة بين عددٍ من الأشخاص في منطقة السالمية و تبادل الضرب واللكم بين المتشاجرين، فيما حاول أحدهم بمركبته رباعية الدفع، دهس أحد المعتدين عليه .

فيديو / مشاجرة اثناء فترة السماح بالمشي لمدة ساعتين.#الكويت pic.twitter.com/L1j7FxrhLg — المجلس (@Almajlliss) May 11, 2020

وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بالمشي لمدة ساعتين يومياً دون استخدام السيارات أو غيرها من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساءاً داخل المناطق مع ارتداء الكمامات أو أي غطاء للأنف والفم .