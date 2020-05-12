“يا صبّاح يا صبّاح نردهالك بالأفراح”.. “شاهد” ما فعله وافدون مصريون في الحجر بأحد مدارس الكويت صادم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قادم من الكويت، لمجموعة من المحجورين من جنسيات مختلفة ومعظمهم مصريين، في إحدى المدارس الكويتية.

وأظهر المقطع الذي رصدته “وطن” رقص وتفاعل المحجورين على أنغام أغنية شعبية للمطرب المصري حسن شاكوش، وسط غياب لإجراءات السلامة المتبعة من عدم الاحتكاك والبعد لمسافة كافية، للوقاية من خطر انتشار الفيروس ونقل العدوى.

المحجورين بالمدارس

لقو مفتاح غرفة الاذاعة 😂 pic.twitter.com/JveqzltVKz — مع حمد قلم (@7amadQalam) May 11, 2020

وعلّق المتفاعلون مع المقطع، بعدة مقاطع فيديو في تعليقاتهم، قادمة من نفس مركز الحجر “المدرسة”، ويوثق أحد المقاطع التي تم التعليق بها، قيام المحجورين بمسك مجسم لأمير الكويت، ويرددون: “يا صبّاح يا صبّأح ونردهالك بالأفراح”.

خلصوا من الاذاعه و قسم الموسيقى راحوا لـ مجسمات ابلات الاجتماعيات 😂😂😂 فضيعين pic.twitter.com/zDMcpN1sWe — وصـايف ، (@iwassayef) May 11, 2020

فيما أظهر مقطع آخر دخول المحجورين لقسم “المسرح” في المدرسة، وقيامهم بالرقص والغناء واللعب داخل المسرح.

واعتبر معلّقون بأن ما يقوم به المحجورون بهذه الطريقة نظراً للضغوط التي يتعرضون لها، وأنهم في غربة وكرب وبحاجة للترويح عن أنفسهم قدر الإمكان.

الله يعينهم والله غربه ووباء وكسرت نفس.. الله يعز الكويت 🇰🇼 عازتنا — H.Al3nzi (@q8koki) May 11, 2020

هذا وسجّلت الكويت وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 9286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، فيما بلغ إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 65 حالة وفاة.

وتشهد البلاد جملة إجراءات من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء كافة التجمعات البشرية ورحلات السفر والمطارات، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.