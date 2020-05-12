مرتضى منصور يتهم ضابط قطري بسرقة قناته على يوتيوب
مرتضى منصور يتهم ضابط قطري بسرقة قناته على يوتيوب
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“شاهد” قطر تُصيب مرتضى منصور بعقدة نفسية مستدامة .. هذه آخر “هرطقاته” عنها

كتب وطن
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واضح ان دولة قطر أصبحت بمثابة “عقدة نفسية” مستدامة لدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، الذي لا يتردد في مهاجمتها والإساءة لشعبها وقيادتها بمناسبةٍ وبلا مناسبة.

وفي أحدث هرطقاته، قال مرتضى منصور إن قناته على “يوتيوب” سرقت من قبل هاكرز موجود بدولة كندا.

وادّعى مرتضى منصور ان رسالة وصلته من ضابط مخابرات قطري، يدعى “أبوسنيدا” هو من يقف خلف سرقة قناته على يوتيوب .

وقال “منصور” في لقاءٍ مع المذيع المقرب من نظام السيسي، أحمد موسى، إنّه تقدّم ببلاغ الى النائب العام ضد هذا الشخص المجهول، و10 مصريين زعم تعاملهم معه .

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