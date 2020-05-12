“شاهد” سعودي يقتدي بـ”ابن سلمان” ويحمل ساطوراً مهدداً المارة بتقطيعهم كما قُطع خاشقجي تماماً!

أثار الانحدار الأمني المتزايد في السعودية، غضب السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو لمواطن يُهدد آخراً بساطور وسط الشارع.

ويظهر بالمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، شخصاً غريب المظهر بشعر طويل، يحتجز آخراً في سيارة وسط طريق سريع بأحد مناطق المملكة، ويحمل ساطوراً بيده يُلوح به، ويضرب به نافذة السيارة، ثم يضرب به من أعلى السيارة، ويحوم حولها بشكل مُرعب.

انحدار أمني متزايد وخطير…



شخص يوقف سيارة وسط طريق سريع في إحدى مناطق المملكة ويهدد صاحبها بالقتل بواسطة "ساطور" ! pic.twitter.com/4QOevg7slv — نحو الحرية (@hureyaksa) May 11, 2020

ولم يكتف هذا المواطن بتهديد الشخص الذي داخل السيارة، بل أشهر ساطوره في وجه المارة وبدأ يتلفظ ويُهدد الآخرين بألفاظ خارجة.

واعتبر بعض الناشطين أن ما يحدث في السعودية، ماهو إلا انعكاساً لحُكامهم، فكتب مغرد باسم الأصمعي: “هدا مايخلفه حكم الصبيان والشعب الجبان”.

هدا مايخلفه حكم الصبيان والشعب الجبان — الاصمعي الاصمعي (@YTh74977gPPSoRj) May 12, 2020

وعلق آخر مُذكراً بحادثة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي: :الشعب على دين ملوكهم تم تقطيع #جمال_خاشقجي بمنشار”.

الشعب على دين ملوكهم تم تقطيع #جمال_خاشقجي بمنشار — shouqqatar (@shouqqatar) May 11, 2020

وتوقع طارق الكردي أن تسوء الأحوال في المملكة ناصحاً المواطنين بالهجرة، وكتب: “على الصالحين الذين يعيشون في المهلكة أن يهاجروا إلى تركيا، فالحال ستسوء لا محالة”.

على الصالحين الذين يعيشون في المهلكة أن يهاجروا إلى تركيا، فالحال ستسوء لا محالة. — طارق الكردي (@tarekreda40) May 11, 2020

ونوه مُغرد آخر إلى تأثير الأحوال الاقتصادية التي تعيشها المملكة على سلوك الشعب، وكتب: “المجاعة على الابواب الله يستر مساكين”.

المجاعة على الابواب

الله يستر



مساكين — كتيبة الردع الإلكتروني- الرادار Radar (@KhalidH61167676) May 11, 2020

يُذكر أن بورصة السعودية تستمر بالهبوط تأثراً بعزم السلطات على إقرار خطة تقشف جراء تداعيات تفشي وباء كورونا.

وجاء تراجع المؤشر السعودي، بفعل تراجع جماعي لـ199 شركة من الأسهم المدرجة، بضغط من الشركات القيادية خاصة “أرامكو” التي تراجع سهمها 5.37 بالمئة إلى 30 ريالا، دون سعر الاكتتاب (32 ريالا)، مقابل ارتفاع وحيد لشركة أسترا الصناعية.

وتراجع سهم “سابك”، أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 5.21 بالمئة، فيما هبط سهم “الأهلي”، أكبر بنوك البلاد 5.79 بالمئة، ونزل “مصرف الراجحي”، أكثر الشركات وزنا في السوق 5.77 بالمئة.

يأتي ذلك، بعد أن كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا لمواجهة تأثير فيروس كورونا وهذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، وفق تعبيره.