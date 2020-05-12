تفاعل واسع مع وفاة إبراهيم نصر صانع “الكاميرا الخفية”.. ديانته فاجأت البعض وهكذا نعى نفسه قبل الرحيل برمضان
تفاعل ناشطون على مواقع التواصل في مصر والوطن العربي مع وفاة الفنان المصري الكوميدي إبراهيم نصر، صانع برنامج المقالب الشهير “الكاميرا الخفية” حيث وافته المنية فجر اليوم، الثلاثاء.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد توفى الكوميديان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به، ونقلت وسائل إعلام عن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن نصر توفي بمنزله في القاهرة فجر اليوم.
وتم تشييع جنازة “نصر” من كنيسة الأزبكية اليوم وسط حضور ضعيف من المشيعيين، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وإجراءات الحظر ومنع التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وخلال ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة الكوميديان المصري تصدر وسم “#ابراهيم_نصر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر، وانهالت برقيات العزاء والتضامن مع أسرة الفنان الراحل من قبل النشطاء المصريين والعرب.
وكان لافتا عبر الوسم تفاجئ عدد كبير من النشطاء بمعرفتهم ديانة إبراهيم نصر لأول مرة وأنه مسيحي، حيث اعتقد العديد من الشباب المصريين الذين شبوا على برنامجه الشهير برمضان “الكاميرا الخفية” طيلة عقود أنه مسلم.
وكتب أحد النشطاء في هذا:”بالله عليك ابراهيم مسيحى اقسم بالله اول مرة اعرف ودى عظمتك يا مصر معرفش إللى جنبى مسلم او مسيحى الله يرحمه زى مارسم البهحه على وشوش كل مصريين”
وغرد آخر:”انا كمسلم اول مره اعرف انه مسيحى…كلنا نحبه ربنا يرحمه يارب”
فيما ذكر ثالث:”ملايين عرب ومصريين استغربوا الراجل مسيحى خلاص مات اللى يدعى بالرحمه يدعى واللى ميدعيش براحته انتوا مش نواب ربنا فى وسط البشر مات وكان سبب ضحكة بسيطة بتطلع من القلب فى شهر سبحان الله ربنا اختاره يتوفى فيه، هتقولى كلام ربنا هقلك أنا إنسان وبدعيله روحوا اتعالجوا”
كما انتشر بين النشطاء مقطعا لإبراهيم نصر من فيلم “إكس لارج” ينعي فيه نفسه ضمن أحد المشاهد التمثيلية بالفيلم، وحاز المقطع تفاعل النشطاء وتداولوا كلماته بكثرة.
وإبراهيم نصر من مواليد القاهرة عام 1950، بدأ حياته الفنية “منولوجيست” يقلد كبار النجوم، قبل أن يشارك في برامج للأطفال، إضافة إلى مسلسلات وأفلام ومسرحيات كوميدية.
واكتسب الفنان الراحل شهرة واسعة في مصر والعالم العربي مع برنامج المقالب “الكاميرا الخفية”، الذي بات من أهم القائمين عليه على مدى نحو عقدين.
ومن أبرز أعماله الفنية أفلام “إكس لارج”، و”شمس الزناتي”، و”جحيم امرأة”، و”زكية زكريا في البرلمان”، وهي الشخصية التي اشتهر بأدائها في برامج المقالب الرمضانية خلال سنوات طويلة.
وشاءت الأقدار أن يرحل نصر في شهر رمضان الذي اعتاد خلاله على مدى سنوات طويلة إضحاك الملايين عبر برنامجه “الكاميرا الخفية”.