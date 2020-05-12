تفاعل واسع مع وفاة إبراهيم نصر صانع “الكاميرا الخفية”.. ديانته فاجأت البعض وهكذا نعى نفسه قبل الرحيل برمضان

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل في مصر والوطن العربي مع وفاة الفنان المصري الكوميدي إبراهيم نصر، صانع برنامج المقالب الشهير “الكاميرا الخفية” حيث وافته المنية فجر اليوم، الثلاثاء.

ابراهيم نصر في ذمة الله. ربنا يرحمه pic.twitter.com/j3zUZJWsT5 — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) May 12, 2020

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد توفى الكوميديان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به، ونقلت وسائل إعلام عن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن نصر توفي بمنزله في القاهرة فجر اليوم.

وداعًا الفنان الكبير #إبراهيم_نصر …



انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/7n52jhyHcw — Wael Elebrashy (@WaelElebrashy) May 12, 2020

وتم تشييع جنازة “نصر” من كنيسة الأزبكية اليوم وسط حضور ضعيف من المشيعيين، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وإجراءات الحظر ومنع التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

الله يرحمه ويغفر له #ابراهيم_نصر

ماراح ننسى “يانجاتي انفخ البلالين” pic.twitter.com/vcTpzAHz0s — أماني العجلان- قاعدة بالبيت (@AmaniAAJ) May 12, 2020

وخلال ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة الكوميديان المصري تصدر وسم “#ابراهيم_نصر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر، وانهالت برقيات العزاء والتضامن مع أسرة الفنان الراحل من قبل النشطاء المصريين والعرب.

بعد ان اضحكنا لسنوات .. وداعاً الفنان الكوميدي #إبراهيم_نصر عن عمر يناهز 70 عاما، أشهر من قدم برامج المقالب، بشخصيه " زكيا زكريا " من خلال البرنامج الشهير #الكاميرا_الخفية pic.twitter.com/tbo6VY7uzB — علي العامري (@ali_mohd_alamri) May 12, 2020

مِش فاكر آخر مرة إتقابلنا فيها كانت إمتى وليه وفين،السنين ياهيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين،بس تعرف ياإبراهيم،فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت،ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/i79qJXlJKs — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 12, 2020

جمعنا خلف الشاشه برمضان وحنا صيام لينشر الضحكه والبهجه في قلوبنا ❤️💙 فأستحق حب الملايين له #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/AAaxEMb5OR — 💎 محمد فهد الشمري 🇰🇼 (@Fahad10Bo) May 12, 2020

وكان لافتا عبر الوسم تفاجئ عدد كبير من النشطاء بمعرفتهم ديانة إبراهيم نصر لأول مرة وأنه مسيحي، حيث اعتقد العديد من الشباب المصريين الذين شبوا على برنامجه الشهير برمضان “الكاميرا الخفية” طيلة عقود أنه مسلم.

من عظمة مصر إنى أول مره أعرف ان الفنان #إبراهيم_نصر مسيحى غير لما توفاه الله صباح اليوم واعلن عن اقامة العزاء فى الكنيسه بالعباسية .

"العمر عدي ولا لمحته، إبقوا إفتكروني لو سمحتوا.. آه يا أندال، أديكوا مشيتوا وروحتوا"

ربنا يرحمك علي قد مادخلت السعاده في قلوبنا 😢 pic.twitter.com/cloEUVQxov — جهة سيادية (@Teko1810) May 12, 2020

ناس كتيرة النهاردة عرفت لأول مرة ان الراحل #إبراهيم_نصر مسيحي الديانة

هيه دي مصر بتاعتنا اللي بجد ..اللي بنحب بعض فيها.. ونتعلق ببعض …وندعي لبعض من غير ما نعرف او نهتم بديانة التاني ايه..

الله يرحمه🙏

ويحميلنا مصر الجميلة 🙏 — вάşмά Rάȡώάή🎶☀️ (@Besbasa28) May 12, 2020

وكتب أحد النشطاء في هذا:”بالله عليك ابراهيم مسيحى اقسم بالله اول مرة اعرف ودى عظمتك يا مصر معرفش إللى جنبى مسلم او مسيحى الله يرحمه زى مارسم البهحه على وشوش كل مصريين”

بالله عليك ابراهيم مسيحى اقسم بالله اول مرة اعرف ودى عظمتك يا مصر معرفش إللى جنبى مسلم او مسيحى الله يرحمه زى مارسم البهحه على وشوش كل مصريين #إبراهيم_نصر — ابراهيم عبد الراضى (@iibrahimabdelra) May 12, 2020

وغرد آخر:”انا كمسلم اول مره اعرف انه مسيحى…كلنا نحبه ربنا يرحمه يارب”

انا كمسلم اول مره اعرف انه مسيحى…كلنا نحبه

ربنا يرحمه يارب 💙#ابراهيم_نصر — ⁦HADY ⁦⁦🌺🌻🍁🌹 (@5511Had) May 12, 2020

فيما ذكر ثالث:”ملايين عرب ومصريين استغربوا الراجل مسيحى خلاص مات اللى يدعى بالرحمه يدعى واللى ميدعيش براحته انتوا مش نواب ربنا فى وسط البشر مات وكان سبب ضحكة بسيطة بتطلع من القلب فى شهر سبحان الله ربنا اختاره يتوفى فيه، هتقولى كلام ربنا هقلك أنا إنسان وبدعيله روحوا اتعالجوا”

ملايين عرب ومصريين استغربوا الراجل مسيحى خلاص مات اللى يدعى بالرحمه يدعى واللى ميدعيش براحته انتوا مش نواب ربنا فى وسط البشر مات وكان سبب ضحكة بسيطة بتطلع من القلب فى شهر سبحان الله ربنا اختاره يتوفى فيه، هتقولى كلام ربنا هقلك أنا إنسان وبدعيله روحوا اتعالجوا #إبراهيم_نصر — #الحج_روميو (@MrR0meoo) May 12, 2020

مات في رمضان الشهر إللي ادخل فيه البهجه علي قلوب المصريين.

..

إبراهيم "م"صر المسيحي

اللي ضحكنا في رمضان، ومات في رمضان

👋👋 الله يرحمه 👋👋



ابقوا افتكروه لو سمحتوا 🤙#ابراهيم_نصر pic.twitter.com/1HZI6NpQto — 7aَzeM-adِe!l (@HazemElgabry74) May 12, 2020

كما انتشر بين النشطاء مقطعا لإبراهيم نصر من فيلم “إكس لارج” ينعي فيه نفسه ضمن أحد المشاهد التمثيلية بالفيلم، وحاز المقطع تفاعل النشطاء وتداولوا كلماته بكثرة.

الكلام ده قاله الراحل ابراهيم نصر … والكل هيقوله من بعده😥 pic.twitter.com/gHbjZaxhuD — Ibrahim Abou ElHussien🇪🇬🇪🇬 🇪🇬🇪🇬 (@Begad_Saden) May 12, 2020

وإبراهيم نصر من مواليد القاهرة عام 1950، بدأ حياته الفنية “منولوجيست” يقلد كبار النجوم، قبل أن يشارك في برامج للأطفال، إضافة إلى مسلسلات وأفلام ومسرحيات كوميدية.

هو #إبراهيم_نصر النخيلي الميلاد ،أغسطس 1950

شبرا، مصر. متزوج وعنده ولد واحد اسمه عماد. حصل على ليسانس الآداب عام 1972

تعُتبر سلسة برامجه بالكاميرا الخفيه اشهر واطول كاميرا خفيه العالم، هنا يقول

" انا دايماً حزين ومبضحكش وعلطول بكون لوحدي معرفش حاجة عن حد " pic.twitter.com/p787ENeFfo — قفشات افلام (@Qfshat_movies) May 12, 2020

واكتسب الفنان الراحل شهرة واسعة في مصر والعالم العربي مع برنامج المقالب “الكاميرا الخفية”، الذي بات من أهم القائمين عليه على مدى نحو عقدين.

الفنان الراحل #إبراهيم_نصر في لقاء سابق مع المصري اليوم: «الكاميرا الخفية وحشتني بس لو جبتلي مال قارون مش هشتغلها إلا لو اقتنعت»#المسافة_أمان pic.twitter.com/n8qBksJOcy — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) May 12, 2020

ومن أبرز أعماله الفنية أفلام “إكس لارج”، و”شمس الزناتي”، و”جحيم امرأة”، و”زكية زكريا في البرلمان”، وهي الشخصية التي اشتهر بأدائها في برامج المقالب الرمضانية خلال سنوات طويلة.

وداعاً الجميل #ابراهيم_نصر رحل في #رمضان اللي كان بيقدم فيه الكاميرا الخفية. كانت أول مرة أعرف أنه مسيحي لما قريت خبر الوفاة.. أتمنى يكون في مكان أحسن بحق ما ضحكنا وحكالنا حواديت جميلة💗 pic.twitter.com/G9Cxe3zNtV — Mohamed Hamdy🇪🇬 (@mrmohamadhamdy) May 12, 2020

وشاءت الأقدار أن يرحل نصر في شهر رمضان الذي اعتاد خلاله على مدى سنوات طويلة إضحاك الملايين عبر برنامجه “الكاميرا الخفية”.