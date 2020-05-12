وافدة في الكويت تنجب سفاحاً - تعبيرية
وافدة في الكويت تتهم شاباً بهتك عرض ابنتها
حياتنا

بعد بدء الحظر في الكويت بساعات .. حادثة صادمة لوافدة “شديدة الحياء” أنجبت طفلاً دون أن تلتقي بزوجها منذ عامين!

كتب وطن
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نشرت صحيفة كويتية تفاصيل “صادمة” عن وصفتها بـِ”شديدة الحياء” وضعت مولوداً ذكراً بمنزل كفيلها، علماً أنّها لم تلتقِ زوجها منذ عامين .

وقالت صحيفة “الأنباء” إن وكيل نيابة الاحمدي، أمر بوضع الوافدة تحت الرقابة المشددة داخل مستشفى العدان تمهيدا للتحقيق معها ومعرفة هوية الشخص الذي أقامت معه علاقة غير شرعية أسفرت عن حمل سفاح.

وأبدى كفيل الخادمة استغرابه من حمل خادمته، مؤكدا أنها لم تلتق زوجها منذ عامين وانها كانت تبدو شديدة الحياء ونادرا ما تخرج للنزهة.

وذكرت الوافدة في التحقيقات الأولية أنها أقامت علاقة مع وافد آسيوي دون أن تدلي بمزيد من الإفادات.

وقال مصدر أمني، إنه عند الساعة التاسعة مساء، أي بعد بدء سريان في البلاد، تلقت عمليات الداخلية بلاغا من مواطن يفيد بألم شديد ألمّ بخادمته الفلبينية وأن زوجته أبلغته بأن الألم ناتج عن حمل الخادمة ومحاولتها الولادة منزليا.

وقال المصدر إنه على الفور تم الايعاز الى الطوارئ الطبية لتنتقل سيارة إسعاف الى مقر البلاغ في منطقة المنقف، حيث تبين أن الوافدة وضعت مولودا ذكرا بعدما أغلقت الباب على نفسها، إلا أن ألم الولادة وصراخها وصل الى مسامع صاحبة المنزل فانكشف المستور.

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