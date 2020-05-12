“شاهد” أردوغان أثناء ختمه القرآن برمضان.. والدويلة يعلق: لم أشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن إلا أمير الكويت وولي عهده

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع مقطعا متداولا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن الكريم ضمن إطار ختمة شهر رمضان الكريم.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يتلو آيات من الجزء الـ25 من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/qbmvaMX9HF — TRT عربي (@TRTArabi) May 11, 2020

ويظهر المقطع المصور الذي رصدته (وطن) وتداوله العديد من النشطاء والمشاهير منهم مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، الرئيس التركي وهو يتلو آيات من الجزء الـ 25 من القرآن الكريم.

من جانبه نشر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، المقطع هو الآخر على صفحته وعلق بقوله:”لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن الا امير الكويت وولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين”

لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن الا امير الكويت و ولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين وهذا حال كل من سبقوه من امراء الكويت و ولي العهد بنى اكبر مسجد امام بيته يصلي فيه الفروض والرئيس اردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمه الرمضانيه الله يحفظهم pic.twitter.com/Fw29OFl1nw — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 11, 2020

وتابع مشيدا بأمير الكويت والرئيس التركي:”وهذا حال كل من سبقوه من امراء الكويت وولي العهد بنى اكبر مسجد امام بيته يصلي فيه الفروض والرئيس اردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمه الرمضانيه الله يحفظهم”

وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقاطع مصورة من وقت لآخر، تظهر أردوغان وهو يتلو القرآن الكريم عقب صلوات الجمعة أو الجماعة أو خلال زيارته لأسر الشهداء.

الذين ينتقدون نشرنا لمقاطع تلاوة القرآن الكريم بصوت الرئيس #اردوغان لا يعرفون مقدار فرحتنا بأن يكون لنا قيادة تنتمي للشعب ديناً وتاريخاً وثقافة..

.

شاهدنا رؤوساء من قبله يجاهرون بالأكل والشرب في نهار رمضان، فكيف لا نفرح به.

.

هذا الرجل منا ونحن منه. pic.twitter.com/0941vNjaK6 — الرادع التركي (@RD_turk) May 12, 2020

ويتزامن شهر رمضان الكريم هذا العام مع ظروف استثنائية تماما لم يشهد العالم مثيل لها، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ما نتج عنه توقف حركة الطيران على مستوى العالم.

وتم اتخاذ إجراءات حظر كلي بمعظم الدول وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية ما أثر سلبا على اقتصاد دول العالم برمتها ولا يعرف متى تنتهي هذا الكابوس الذي أصاب الكوكب بشلل تام.

مشهد مؤلم.. فيديو يثير مشاعر الكويتيين لأصغر طفلة مصابة بكورونا في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو مؤثر لاقى تفاعلا واسعا، يُظهر طفلة كويتية عمرها 4 أشهر، مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” صورة الطفلة الكويتية المصابة بالفيروس، ومداعبة الممرضات لها في المستشفى، حيث تقبع الطفلة للرعاية الصحية.

اصغر مريضة بفيروس كورونا في دولة الكويت #يارب_تشافيها وتشافي كل مسلم . pic.twitter.com/NPfEnRgoPB — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 12, 2020

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة عبر موقع التواصل، حيث صدمهم مشهد الطفلة المريضة، متمنين في الوقت ذاته أن يمن عليها الله بالشفاء السريع والتام بأسرع وقت.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “والله قلبي ما يتحمل هالمنظر يا رب تشفيها وتحفظها لأهلها”.

والله قلبي ما يتحمل هالمنظر يارب تشفيها وتحفظها لاهلها 💔 — SADEEM 🇸🇦 (@sadeem4441) May 12, 2020

فيما قال آخر: “يا رب تشفيها اللهم آمين”.

يارب تشفيهاااا اللهم آمين — عاشق الوطن (@oDtRhd5hMibUOtf) May 12, 2020

هذا وسجّلت الكويت بحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة فيها 9 آلاف و286 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس بحسب بيان الوزارة 65 حالة وفاة من ضمن المصابين.

هذا وبلغ عد المتعافين من إجمالي عدد الإصابات 2907 حالة شفاء، في حين تستمر البلاد باتخاذ جملة إجراءات احتياطية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، مثل حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ومنع الدوام الرسمي والمهني، ووقف التجمعات البشرية بكافة أشكالها، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

وعطّلت السلطات الكويتية المطارات ورحلات السفر من وإلى البلاد، ما عدا بعض الرحلات لترحيل ما تبقى من الجاليات الأجنبية في البلاد، كان آخرها تحريك طيارات لترحيل الجالية المصرية من هناك.