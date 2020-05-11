عماني هارب يتطاول على الراحل قابوس في تغريدة خبيثة: لماذا كان يختار الأولاد القاصرين لخدمته بالقصر؟
أثار الناشط العماني الهارب خلفان البدواوي، المقيم في لندن، موجة جدل واسعة في سلطنة عمان، وفجر غضب العمانيين بعد تطاوله على السلطان الراحل قابوس بن سعيد ولمزه بتغريدة خبيثة تحمل إساءة كبيرة للسلطان الراحل، ما استدعى تصدي العمانيون له على تويتر وفضحه هو والجهات التي تحركه بالخارج.
“البدواوي” والذي يعرف نفسه على أنه ناشط عماني وهرب إلى لندن وتلقفته أذرع الإمارات، قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي :”باعتقادي انه من الصعب بالإمكان فحص ودراسة البيدوفيليا في عمان، دون الإلتفات إلى ممارسات #قابوس_بن_سعيد في إختيار الأولاد القاصرين(ملاحظية) لخدمته في القصر”
وتابع في تغريدته التي أرفق بها صورة مسيئة تنتقص من سلطان عُمان الراحل:”ومع خمسين سنة من قمع حرية التعبير وفي ظل سلطة ذكورية أبوية فإن الموضوع يصبح متشابكاً أكثر”
وشن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على المرتزق العماني في لندن، متهمين إياه ببيع نفسه للإمارات والإساءة لبلده ورموزها مقابل دراهم عيال زايد.
ورد عليه أحد العمانيين بقوله:”كنت عايش معزز مكرم ولما ارتشيت وشردة قمت تغلط وتسيىء لولي نعمتك وحامي البلاد بعد الله سبحانه وتعالى”
وتابع مشيرا إلى تعامل الحكومة العمانية مع أسرة البدواوي الهارب داخل السلطنة رغم إساءته:”يعني ناسي الشؤن تصرف لحد الحين على اولادك يعني ماعقتهم مثل ماعقيتهم لو بلد غيرها ويش تفكر بيكونو لحد الحين مرتاحين بمصروف شهري عمان الحمدالله احسب كم مليون فيها ليش انته وكم شخص”
فيما صفعه ناشط آخر:”صدق انك قليل ادب. شكلك ما في ذريتي احترام”
وكتب “حامد الوهيبي”:”لأموات حرمتهم يا أسود القلب والوجه، حتى وهو في قبره ما سلم منكم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يغفر لسلطان قابوس ويسكنه فسيح جناته”
يشار إلى أنه تنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.
ويتهم ناشطون عمانيون تلك المجموعة الهاربة بتلقي دعم إماراتي لضرب استقرار السلطنة وإثارة البلبلة داخليا، عبر مهاجمة رموز الدولة بالأكاذيب والافتراءات تارة والتطاول والسب تارة أخرى.