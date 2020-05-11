أمر الجيش الإماراتي بقصف الجيش اليمني.. ضابط إماراتي يكشف تفاصيل اتصالات أجراها ابن زايد مع الحوثيين

كشف حساب إماراتي مقرب من دوائر صنع القرار، الإثنين، ما قال إنها اتصالات مكثفة أجراها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بجماعة الحوثي اليمنية، وذلك لتخفيف الضغط على المجلس الانتقالي المدعوم من قبل أبوظبي.

وقال المغرد الإماراتي “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه ضابطاً في جهاز الامن الاماراتي، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن اتصالات مكثفة بين القيادة الإماراتية في اليمن وجماعة الحوثي، وذلك لفتح جبهات على الجيش الوطني من أجل تخفيف الضغط على المجلس الانتقالي، مطالباً الجميع بالحذر من هذه الاتصالات.

اتصالات مكثفه بين قيادتنا في اليمن مع جماعة الحوثي ، لفتح جبهات على الجيش الوطني من اجل تخفيف الضغط على المجلس

الانتقالي يرجى الحذر. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال “بدون ظل”، إن هناك أوامر لسلاح الجو الإماراتي بسرعة استهداف الجيش اليمني في زنجبار”.

اوامر لسلاح الجو الاماراتي ، بسرعة استهداف

الجيش اليمني في زنجبار يرجى الحذر. — بدون ظل (@without__shadow) May 11, 2020

يأتي ذلك، بعد أن تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتية، في محافظة أبين جنوب البلاد.

وحسب وسائل إعلام يمنية، فإن وحدات من قوات الجيش اليمني المتمركزة في مدينة شقرة، جنوب المحافظة، تمكنت من السيطرة على منطقة “الشيخ سالم” التي كانت خاضعة لسيطرة “الانتقالي”، شرق عاصمة المحافظة زنجبار.

وأوضحت أن القوات الحكومية دخلت فجر الاثنين، مركز محافظة أبين وأن قوات “الانتقالي الجنوبي” انسحبت إلى الخلف، فيما لم تعلن القوات الحكومية ذلك رسميا بعد، فيما لم يعلق الانتقالي كذلك.

في المقابل، وجه رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي”، عيدروس الزبيدي، الاثنين، خطابا إلى أبناء الجنوب، ضد القوات اليمنية.

وقال لأهالي الجنوب اليمني محضرا إياهم للانضمام إلى صفوف الانتقالي: “كونوا على أهبة الاستعداد لمؤازرة قواتكم البطلة في شتى جبهات القتال، وللدفاع عن الجنوب في وجه مليشيات الغزو الحوثي والإخواني على امتداد أرض الجنوب”.

وتسيطر قوات الانتقالي المدعوم إماراتيا، على مدينتي زنجبار وجعار في أبين، في حين تسيطر القوات الحكومية على خط الإمداد العسكري القادم من محافظة مأرب شمالا، وصولا إلى مدينة شقرة جنوبي أبين، مرورا بمحافظة شبوة.

وكانت القوات اليمنية قد أرسلت مساء الأحد، تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة شبوة إلى أبين، لدعم قواتها المتمركزة هناك، تمهيدا لتقدمها نحو زنجبار.