“شاهد” غضب واسع في الكويت ومطالبات للحكومة بالتدخل فوراً قبل وقوع الكارثة الأكبر!

عبّر مغرّدون كويتيون عن غضبهم من ما حدث خلال فترة ممارسة المشي التي اقرتها الحكومة ضمن قرار الحظر الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطالبوا بإلغائها فوراً .
جاء ذلك بعدما تداول المغرّدون مشاهد وصفوها بالكارثية والصادمة لحشود كبيرة من الكويتيين وكذلك الوافدين يتجولون في شوارع مناطق مختلفة بالكويت خلال تلك الفترة متجاهلين توجيهات التباعد.
واعتبر المغردون أن هذه التجمعات سبباً رئيسياً لتفشي الفيروس، وأنّ قرار الحظر الشامل قد لا يأتي بالنتيجة المطلوبة بفعل تلك التصرفات اللامسؤولة .
ودخل الحظر الشامل الذي اعلنته الحكومة الكويتية، يوم الجمعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا يومه الثاني على التوالي، ويستمر حتى نهاية مايو/أيار.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بالمشي لمدة ساعتين يومياً دون استخدام السيارات أو غيرها من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساء داخل المناطق مع ارتداء الكمامات أو أي غطاء للأنف والفم .
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين، إصابة 598 حالة جديدة، وتسجيل 178 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا COVID19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 9286 حالة.