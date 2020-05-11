“شاهد” غضب واسع في الكويت ومطالبات للحكومة بالتدخل فوراً قبل وقوع الكارثة الأكبر!

عبّر مغرّدون كويتيون عن غضبهم من ما حدث خلال فترة ممارسة المشي التي اقرتها الحكومة ضمن قرار الحظر الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطالبوا بإلغائها فوراً .

جاء ذلك بعدما تداول المغرّدون مشاهد وصفوها بالكارثية والصادمة لحشود كبيرة من الكويتيين وكذلك الوافدين يتجولون في شوارع مناطق مختلفة بالكويت خلال تلك الفترة متجاهلين توجيهات التباعد.

#الغاء_فتره_ممارسه_المشي



كثير يطالب بالحظر الكامل والغاء الساعتين بعد تجاهل البعض المعنى الحقيقي لهذا التباعد للحفاظ على ارواحهم.. لا نريد ان نرهق مستشفياتنا اكثر من اللازم pic.twitter.com/ctUT6aZbmI — خالد العوضي . بوعبدالله (@AlawadhiKhaled) May 11, 2020

#الغاء_فتره_ممارسه_المشي

أغبى قرار صدر

في الحظر الكلي

الوافدين قاعدين

يصورون ويقولون

أول مرة نشوف حظر

كلي وفيه ساعتين للمشي

للأسف صرنا مسخرة للمتردية

والنطيحة والسبب قرار صبياني

غير مسؤول

هذي خيطان وماشاء الله

تباعد اجتماعي واااااضح pic.twitter.com/9Jq5yCxXzT — سعاد يوسف (آيلة للحب )♥️ (@RomansiyaKwt) May 11, 2020

مو قلنا لكم شعب مو كفو تعطونهم ويه من الاول حظر كامل ماكو ساعتين رياضة خل ينثبرون بالبيت شوي ترى ماراح يموتون لو قعدو اسبوعين بالبيت بدون ما يطلعون و الله ماراح يموتون و لا ينقص منهم شي #الغاء_فترة_ممارسة_المشي pic.twitter.com/fM1lDu1jZv — 🌙707 ⌬ ¹⁵ (@Seven707g) May 11, 2020

معالي الوزير .. @AnasALsaleh



المناطق الاستثمارية :

مناطق العمارات

السالمية وحولي والمهبولة وخيطان والفروانية الفحيحيل ..الخ



فيها كثافة سكانية عالية .. وفترة السماح للمشي من 04:30 لي 06:30 في هذي المناطق ..

راح يكون عارض لمواجهتكم للفايرس



#الغاء_فتره_ممارسه_المشي pic.twitter.com/2YH6lCD65S — خالد المالكي 🇰🇼 (@Khalid_AlMaliki) May 11, 2020

لما تراهن على الوعي .. هاذي النتيجة #الغاء_فترة_ممارسة_المشي pic.twitter.com/JilQurArOm — Thuraya aloraifi (@TAloraifi) May 11, 2020

واعتبر المغردون أن هذه التجمعات سبباً رئيسياً لتفشي الفيروس، وأنّ قرار الحظر الشامل قد لا يأتي بالنتيجة المطلوبة بفعل تلك التصرفات اللامسؤولة .

هذا " خطر شامل " مو "حظر شامل" كما يقال يالحكومه الرشيده نستحلفكم نحن كمواطنين لاتحمولنا أخطاء قراراتكم ونطالب بالغاء فتره السماح بعد المناظر والتكدس الاجتماعي الي شفناه اليوم " لاطبنا ولا غدا الشر " #الغاء_فترة_ممارسة_المشي pic.twitter.com/F0JMvqlxG3 — فيصل خالد الجهار (@AljaharFk) May 11, 2020

كثافه وبعضهم صارو يتجمعون وقعدات ارضيه



وهوشات بالشوارع وفوضى #الغاء_فترة_ممارسة_المشي pic.twitter.com/oOvrVU4i12 — كرباج🇰🇼 (@kurbaag) May 11, 2020

نطالب المسؤولين بألغاء فترة المشي بأسرع وقت قبل لا ينتشر الوباء بصوره اكبر من قلة وعي بعض الجاليات #الغاء_فترة_ممارسة_المشي pic.twitter.com/XWOTwrQAwp — قـحـطـه (@ghatah67) May 11, 2020

ودخل الحظر الشامل الذي اعلنته الحكومة الكويتية، يوم الجمعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا يومه الثاني على التوالي، ويستمر حتى نهاية مايو/أيار.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بالمشي لمدة ساعتين يومياً دون استخدام السيارات أو غيرها من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساء داخل المناطق مع ارتداء الكمامات أو أي غطاء للأنف والفم .

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين، إصابة 598 حالة جديدة، وتسجيل 178 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا COVID19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 9286 حالة.