“شاهد” إعلامية تونسية تفضح تحرّش صهر المخلوع “بن علي” بها وتهدد بحرق نفسها

هددت الإعلامية التونسية عربية حمادي بحرق نفسها إن لم ينصفها القضاء في قضية تحرش رفعتها ضد صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، رجل الأعمال “سليم شيبوب”.

واقسمت في مقطع فيديو بأخذ حقها حتّى لو كانت شرارة النار في تونس، مهددة بحرق نفسها في شارع “الحبيب بو رقيبة”.

إعلامية تونسية "عربية حمادي " تهدد بحرق نفسها إن لم ينصفها القضاء في قضية تحرش رفعتها ضد صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي pic.twitter.com/uiQ2ZD7eJ6 — هيئة المشاهير (@almobark_) May 10, 2020

واتهمت الإعلامية التونسية “شيبوب” بـ”هتك عرضها”، وأنها مصرة على حقها.

ورفعت الإعلامية قضية ضد سليم شيبوب بتهمة التحرش عبر رسائل إلكترونية، مشيرة إلى أنه أرسل لها صورا حميمة ورسائل صوتية قدمتها لقاضي التحقيق.

وقالت إن شيبوب هو من بادر بالاتصال بها ليعبر عن إعجابه بالفيديوهات التي تنشرها على صفحتها وعرض عليها العمل في إحدى القنوات التلفزيونية وهو ما رفضته.

وقالت إنه أصر على التواصل معها رغم ذلك وألح في الاتصال، ما دفعها إلى الشك في الأمر وإبلاغ زوجها المحامي الطيب بالصادق.

وأطلق سراح سليم شيبوب، على أن يتم استكمال التحقيقات معه لاحقا.فيما اعتبر محاميه، منير بن صالحة، أن ملف القضية فارغ، لا سيما بعدما أقرت المدعية في شريط فيديو بثته على صفحتها بأنها استدرجت سليم شيبوب للتحرش بها بعد أن اتفقت مع زوجها على ذلك.