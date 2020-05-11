ما فعلته سيدة مصرية بزوجها لا يتصوره عقل ولهذا السبب قطعت عضوه الذكري وألقته في القمامة!

أثارت واقعة صادمة من نوعها ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدمت زوجة مصرية على قطع “عضو زوجها الذكري” بسبب اكتشافها خيانته لها عبر تطبيق واتس آب.

وفي التفاصيل حيث اكتشفت الزوجة بأن زوجها على علاقة بإحدى السيدات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” وقامت الزوجة بالتأكد من الخيانة بنفسها.

لتقوم بعدها بوضع حبة مخدر لزوجها في الطعام، وبعد أن داهمه النوم، قامت بالدخول للغرفة متسللة، وقطعت العضو الذكري لزوجها، ووضعته مع السكينة التي قطعته بها في “كيس” وألقته في القمامة.

وفور وصول بلاغ للسلطات المصرية تحركت المباحث العامة بقسم كرموز غرب الإسكندرية، حيث وبإفادة الزوج فقد اتهم زوجته بشكل مباشر بقيامها بالواقعة على إثر اكتشافها خيانته لها عبر تطبيق “واتس آب”، وقررت النيابة العامة بغرب الإسكندرية بتوجيه تهمة الشروع بالقتل وإحداث عاهة مستديمة للزوجة، وحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بالواقعة من المستشفى الأميري الجامعي، بوصول أحد الأشخاص ويعمل عاملاً بإحدى الشركات ويعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري، ويقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الاسكندرية.

وبعد التحريات تمكنت المباحث العامة بقسم كرموز من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة بمحاولة قتل زوجها، بقطع عضوه الذكري بالسكين ورميه في القمامة.

واعترفت بفعلتها بشكل صريح، وحين سؤالها عن مكان إلقاء العضو الذكري، أنكرت الزوجة علمها بوجوده، مدعية بأنها نسيت أين وضعته، وتستمر الإجراءات القانونية المتخذة بحق الزوجة جارية حتى اللحظة.