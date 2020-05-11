“العربية” السعودية أصبحت “مسخرة” نشرت فيديو استهداف بارجة نرويجية وقالت إنها الإيرانية!

أثارت قناة “العربية” السعودية، موجة سخرية واسعة، في تغطيتها حادثة استهداف البارجة الايرانية “كونارك” في خليج عدن أول أمس الأحد.

ونشرت القناة السعودية “فيديو” قالت إنه للحظة قصف البارجة الايرانية، والذي أدى إلى مقتل “19” بحاراً ايرانياً، وإصابة “16” آخرين، خلال المناورات التي يجريها سلاح البحرية الايرانية في المنطقة.

وعند متابعة “وطن” للفيديو الذي نشرته العربية، اتضح أن الحادث يعود لتدريبات القوات البحرية النرويجية قبل ست سنوات، وذلك بحسب ما أفاد به الصحفي المعروف “محمد مجيد” المختص بالشأن الإيراني، في تغريدة نشرها على تويتر معلقاً عليها : “مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته قناة العربية أثناء إطلاق الصاروخ من المدمرة “جماران” ضد بارجة “كنارك” يعود إلى تدريبات القوات البحرية النرويجية قبل ست سنوات”.

وأثارت حادثة استهداف البارجة الإيرانية بالخطأ يوم أمس بخليج عمان ردود أفعال كبيرة حول الجيش الإيراني وقدراته التقنية وقدرته على تمييز أهدافه، حيث أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 19 جندياً إيرانياً وإصابة 15 آخرين جرّاء الحادث الذي تسببت به نيران صديقة بحسب بيان البحرية الإيرانية، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.

مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته قناة العربية ، أثناء إطلاق الصاروخ من مدمرة جماران ضد بارجة كنارك، يعود إلى تدريبات القوات البحرية النرويجية قبل ست سنوات . pic.twitter.com/uTXehy2VFT — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 11, 2020

ولم تشر البحرية الإيرانية في بيانها لسبب الحادثة، مضيفة بأن التحقيقات لا تزال جارية، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي تخمينات مؤكدة في هذا الصدد

ونشرت وسائل إعلام إيرانية الاثنين صور ضحايا البارجة “كونارك” الإيرانية المنكوبة، التي أحرقت بنيران إيرانية عن طريق الخطأ في خليج عُمان يوم أمس الأحد.

لقطات للسفينة الحربية الإيرانية التي تعرضت للقصف عن طريق الخطأ أثناء تدريبات في بحر عمان ما أدى إلى مقتل 19 فردًا من قوات البحرية الإيرانية pic.twitter.com/E5OwgfCAhD — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 11, 2020

وأشارت البحرية الإيرانية لأن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأحد في أثناء إجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الإيراني مما أدى لمقتل وإصابة العشرات من العاملين بالبارجة.

وتعتبر بارجة “كنارك” الإيرانية واحدة من سفن الدعم الإيراني، ويبلغ طولها 37 متراً وعرضها 8.5 متر، وتزن 337 طناً، وبإمكانها نقل القوات والحمولة ومجهزة بمدفع 20 مليمتراً وكذلك 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز “نور”.