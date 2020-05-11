أقوى تعليق من عبدالله النفيسي على “انبطاح” ملك البحرين بعد قمع جلسة حوارية “أونلاين” حول التطبيع!

أقدمت السلطات البحرينية، على إيقاف حلقة حوارية إلكترونية ضد التطبيع مع إسرائيل في الخليج العربي، والتي نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي والجمعية البحرينيّة ضد التطبيع.

وقطعت الحلقة الحوارية، وفق ما أفاد مشاركون بها خلال بثها على منصّات التواصل الاجتماعي، فيما قال الشباب الديمقراطي في تغريدة رصدتها “وطن”: “نعتذر لكم على قطع الحلقة الحوارية ’التطبيع في الخليج’، حيث وردنا اتصال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يطالبنا بقطع الحلقة والتي بدأت بالفعل”.

نعتذر لكم على قطع الحلقة الحوارية

التطبيع في الخليج



حيث وردنا اتصال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



يطالبنا بقطع الحلقة والتي بدأت بالفعل



وقد برر مسؤول الوزارة ان توجد أوامر عليا لإلغائها … https://t.co/w8bw04UxS8 — الشباب الديمقراطي (@BDYSonline) May 9, 2020

وبحسب الوزارة، عزا المسؤول الذي تحدّث إليهم إلغاء الندوة إلى “أوامر عليا”.

وكان من المقرّر أن يتحدث في الندوة الروائي الفلسطيني مروان عبد العال، والباحث السعودي سلطان العامر، والكاتب العُماني محمد الشّحري، والأكاديمي الكويتي فهد المطيري، والصحافي البحريني رضي الموسوي.

الجزيرة: السلطات البحرينية أوقفت جلسة حوارية على الانترنت لمناقشة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي في الخليج العربي أثناء بثها pic.twitter.com/pBdYUipQ2X — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) May 10, 2020

هذا وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من القرار البحرين، موجهين انتقادات حادة للسلطات البحرينية التي اعتبروها راعية للتطبيع الخليجي.

وعلق الكاتب الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي على الخبر بالقول: “هذا القمع إللّي حاصل في دول مجلس التعاون الخليجي لكل رأي ضد التطبيع مع العدو الصهيوني لن تحصد منه إلاّ المُر”.

وأضاف النفيسي: “حتى مجرد المناقشة ولو (أونلاين) لا يستطيع التنظيم الصحراوي في الخليج تحمّله، والله إن هذا أخطر من كورونا”.

هذا القمع إللّي حاصل في دول مجلس التعاون الخليجي لكل رأي ضد التطبيع مع العدو الصهيوني لن تحصد منه إلاّ المُر . حتى مجرد المناقشه ولو ( أونلاين ) لا يستطيع التنظيم الصحراوي في الخليج تحمّله . والله إن هذا أخطر من كورونا . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 11, 2020

وقال الناشط محسن محمد: “رفض رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إبراهيم كمال الدين وقف ندوة التطبيع رغم التهديدات، لكنّ المسؤولين أنفسهم تواصلوا مع جمعية الشباب الديمقراطي، المسؤولين تقنيًا عن الندوة وتم إيقافها لتفادي التبعات”.

رفض رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إبراهيم كمال الدين وقف ندوة #التطبيع رغم التهديدات، لكنّ المسؤولين أنفسهم تواصلوا مع جمعية الشباب الديمقراطي، المسؤولين تقنيًا عن الندوة وتم إيقافها لتفادي التبعات #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/AYTt8Q32hd — Mohsin Mohammed (@Mohsiners) May 10, 2020

هذا وتفاعل آخرون مع القرار البحريني، مؤكدين رفضهم لكل تلك الممارسات التي تقمع الحريات وتمهد للتطبيع العلني مع الاحتلال الإسرائيلي.

أوامر عليا!؟

قطعت البحرين بث ندوة (في العالم الافتراضي) مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني..

** مع بدء حوار ندوة نظمتها جمعيتا الشباب الديمقراطي والبحرينية لمقاومة التطبيع، تدخلت سلطات المنامة وامرت بقطع البث..

** برر (مسؤول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) القطع بأنه "أوامر عليا" pic.twitter.com/d7fcK4Nzil — ahmadalkawaz (@ahmadalkawaz) May 10, 2020

منع ندوة الليلة لمقاومة التطبيع البحرينية وجمعية الشباب الديمقراطي البحريني يعبر عن ضيق افق وكأن من قرر المنع أراد الاضرار بسمعة #البحرين وابرازها كمن يقف ضد حرية الرأي.



للتذكير البحرين تبوأت المرتبة 169 في تقرير "مراسلون بلاحدود" عن حرية الصحافة لعام 2020

عاشوا#فلسطين_قضيتي — radhi almosawi (@radhialmosawi) May 9, 2020

في ندوة اليوم على الانترنت عن مقاومة التطبيع في الخليج اقامتها جمعية الشباب الديمقراطي البحرينية و بمشاركة من شباب خليجي من الكويت والسعودية و عُمان و البحرين بمشاركة فلسطينية .

أتى قرار بإيقافها من سلطة رسمية في البحرين مباشرة ! بعد نصف ساعة فقط من بدايتها .

هذا مستوى جديد . — Awad Al-Mutiri (@AwadAl_) May 9, 2020

إن وقف مجريات الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع وجمعية الشباب الديمقراطي هذه الليلة الرمضانية عبر الإنترنت بعد بدئها،هو إجراء يتناقض تمامًا مع حرية التعبير ومع موقف شعب البحرين، وفيه إساءة لمملكة البحرين..شعبنا في البحرين يقف بصلابة ضد التطبيع مع العدو الصهيوني — Shawki Al Alawi (@Bu_Bushra) May 9, 2020

وينظر إلى البحرين على أنها “بؤرة تطبيعيّة” مع إسرائيل في الخليج، رغم الحراكات الشعبية المعارضة ونشاطها الدؤوب، حيث انطلقت في العام الماضي، “ورشة المنامة” التطبيعيّة، التي مهّدت للخطة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة من البحرين، التي شهدت زيارة مسؤولين إسرائيليين خلال الفترة الماضية.

وشاعت، خلال الفترة الماضية، أنباء عن زيارة محتملة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إلى البحرين، روّجت لها وسائل إعلام سعوديّة مثل صحيفة “الشرق الأوسط”.