مصيبة لم تخطر على بال ابن زايد.. 200 ألف طلب مغادرة لعمال بدبي يكشف الوضع الكارثي بالإمارات

كشفت طلبات المغادرة الكثيرة في الإمارات من قبل العمال الوافدين هناك خاصة في دبي، حقيقة الوضع الاقتصادي الكارثي هناك جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والذي صاحبه مشكلة كارثية أخرى وهي انهيار أسعار النفط حيث مصدر الدخل الأول للإمارات.

وفي هذا السياق قالت القنصلية الهندية في دبي، إنها تلقت نحو 200 ألف طلب مغادرة، معظمهم لعمال خسروا وظائفهم، نتيجة للأزمة الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد.

هذا واشارت السفارة الهندية بأبوظبي، إلى أن الأرقام تشهد زيادة على مدار الساعة، حيث ستستمر عملية جمع البيانات، وبعد ذلك يتم تحليلها لمساعدة الحكومة الهندية في خطوتها لتنفيذ عودة المواطنين الهنود العالقين على مستوى دول العالم.

وفتحت السفارة باب التسجيل عبر الإنترنت لمواطنيها الخميس الماضي، وشهد اليوم الأول تسجيل 25 ألف مواطن.

ومن المقرر أن تطلق نيودلهي جسر جوي لإعادتهم هذا الأسبوع، ويبلغ عدد الهنود المقيمين في الإمارات نحو 3.3 ملايين شخص.

وكانت وكالة “بلومبيرج” قالت إن دبي تجري محادثات مع البنوك لتعزيز أوضاعها المالية وتدرس الحصول على مليارات الدولارات من القروض نتيجة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من وباء فيروس “كورونا”.

وكشفت مصادر للوكالة أن الحكومة تناقش خيارات متنوعة والتي قد تتضمن أول إصدار لسندات اليورو منذ 2016 وقروض، وأوضحوا أن المحادثات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، أكدت أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر في منطقة الخليج، بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس القاتل.

وكالة ستاندرد آند بورز ذكرت، في مذكرة بحثية، صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن دبي، التي استقبلت نحو مليون زائر صيني العام الماضي 2019، قد تصبح الأشد تأثراً من انتشار كورونا.

وكان رصد للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكد تهاوي الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 41 في المائة على أساس شهري، خلال يناير الماضي.