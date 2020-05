وصفته بـِ”فيلم هندي تجاري رديء”.. ناقدة كويتية تهاجم بشدّة “أم هارون” وهذه رسالتها لحياة الفهد

View this post on Instagram

‏مسلسل ⁧‫#ام_هارون‬⁩ فيلم هندي تجاري ردئ، اليوم تنسحب زنوبة من الفريج على يد 2 شابين أقوياء، وهي تقاوم وتصارخ تناديهم، يسحبونها لإيداعها للملجأ، والكل واقف يتفرج #حياة_الفهد وعائلة سعيد #احمد_الجسمي #سعاد_علي #فؤاد_علي #الهام_علي وعائلة #محمد_جابر #فخرية_خميس وكل الفريج/ الحارة عاجزين تماما عن حماية البنت الضعيفة، التى تساق كالدجاجة لأقدارها، الجماعة أطال الله أعمارهم واقفين بس يصارخون بدون فعل، ولا أحد بقلبه رحمة ولا شهامة رجال ليخلصّو الفتاة المسكينة من قبضة حراس الملجأ، أين تكافل أهل الفريج زمان ضد أي إعتداء على أي واحد منهم..فما بالك ببنت الفريج زنوبة الخبلة ، قيس على ذلك قصص غير منطقية، ⁧‫#مسلسلات_رمضان_2020‬⁩ .. لا منطق لحد الآن فؤاد مش إبن أهله، وزوجتة عاليه أمها وأبوها غير، لا أحداث درامية تجر أحداث لا خطوط تتقدم، لا شخصيات تتطور، هذا حال أغلب #دراما_رمضان.. كيف لا يفكر هؤلاء النجمات والنجوم بإحترام عقل جمهورهم وإحترام تاريخهم #دراما_رمضان #ام_بي_سي #الكويت #الخليج #مسلسلات_كويتية #مسلسلات_خليجيه