وصفته بـِ”فيلم هندي تجاري رديء”.. ناقدة كويتية تهاجم بشدّة “أم هارون” وهذه رسالتها لحياة الفهد

شنّت الكاتبة والناقدة الكويتية ليلى أحمد هجوماً قوياً على مسلسل “أم هارون” الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد ويعرض على شاشة mbc السعودية .

ووصفت ليلى أحمد مسلسل “أم هارون” بأنّه “فيلم هندي تجاري ردئ”.

وأضافت في منشور لها أرفقته بصورة الفنانة حياة الفهد: “اليوم تنسحب زنوبة من الفريج على يد 2 شابين أقوياء، وهي تقاوم وتصارخ تناديهم، يسحبونها لإيداعها للملجأ، والكل واقف يتفرج #حياة_الفهد وعائلة سعيد #احمد_الجسمي #سعاد_علي #فؤاد_علي #الهام_علي وعائلة #محمد_جابر #فخرية_خميس وكل الفريج”.

وأكملت: “الحارة عاجزين تماما عن حماية البنت الضعيفة، التى تساق كالدجاجة لأقدارها، الجماعة أطال الله أعمارهم واقفين بس يصارخون بدون فعل، ولا أحد بقلبه رحمة ولا شهامة رجال ليخلصّو الفتاة المسكينة من قبضة حراس الملجأ، أين تكافل أهل الفريج زمان ضد أي إعتداء على أي واحد منهم..فما بالك ببنت الفريج زنوبة الخبلة، قيس على ذلك قصص غير منطقية في مسلسلات رمضان2020”.

وقالت: “لا منطق لحد الآن فؤاد مش إبن أهله، وزوجته عاليه أمها وأبوها غير، لا أحداث درامية تجر أحداث لا خطوط تتقدم، لا شخصيات تتطور، هذا حال أغلب #دراما_رمضان.. كيف لا يفكر هؤلاء النجمات والنجوم بإحترام عقل جمهورهم واحترام تاريخهم”.

وتؤدي الممثلة الكويتية حياة الفهد بطولة مسلسل “أم هارون” الذي يروي تفاصيل قصة سيدة يهودية تزوجت من مسلم، الأمر الذي ينافي الحقائق التاريخية ويكشف زيف الرواية التي تروجها القناة السعودية إرضاءً لإسرائيل.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” وكذلك ”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.