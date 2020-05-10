مع دخول الحظر الشامل حيز التنفيذ .. كارثة وبائية تضرب إحدى الجمعيات التعاونية الشهيرة في الكويت!

أحدث إعلان “جمعية الخالدية التعاونية” في الكويت عن إصابة ١٠٣ من أصل ٢٣٠ من موظفيها بفيروس كورونا ضجة واسعةً بين الكويتيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقالت الجمعية إنه و منذ اليوم الأول لاكتشاف حالات مصابة بكورونا المستجد، تم عمل جميع الوسائل الوقائية من إغلاق وتعقيم كسائر الجمعيات التي أصابها الفيروس.

وأضافت أنه بعد تكرار الإصابات قام مجلس إدارة الجمعية بإغلاق كامل للسوق المركزي، والتواصل مع السلطات الصحية وطلب إجراء مسحة شاملة لجميع الموظفين، وبينت أنه سيتم تعطيل وإغلاق جميع مرافق الجمعية بالكامل.

وتصدّر وسم (#جمعيه_الخالديه) قائمة الأكثر تداولاً في الكويت، إذ عبّر المغرّدون عن غضبهم من مشاهد الإزدحام والتجمعات الكبيرة التي شهدتها أمس كثير من التجمعات التجارية، قبيل دخول الحظر الشامل حيّز التنفيذ اليوم الأحد.

إذا كانت #جمعيه_الخالديه إنضربت بالفيروس !!

فمن المؤكد حتماً أن فروع المنطقة مضروبة أيضاً بالفيروس !!

ولانستبعد جمعيات المناطق المجاورة لمنطقة الخالدية أن يكون قد تعرض موظفيها للإصابة أيضاً ..!!

ياخسارة التعقيم والكمامات !!!

ياخرطي ياخرطي ..!!

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اللي بتدافع على الجمعيات وبينطر يفتح الحظر بعد ساعات عشان يروح.. تفضل عندك #جمعيه_الخالديه ١٠٣ حالات اصابة مؤكده. يعني الجمعيات قد يكون فيها اصابات على المسخره اللي صارت امس، تصبر، عيش وروب توست وجبن اللي يصير بس احفظ نفسك وخلنا نخلص كلنا من الحظر. مو وقت ماچلتك كلش ولا بطنك. pic.twitter.com/MfBTvPiL7i — محمد طلال السعيد (@mtalsaeed) May 9, 2020

اذا صح البيان من #جمعية_الخالدية فهذا يعني إصابة 39% من عمال الجمعية بفيروس #كورونا

فالرجاء عدم الخروج نهائيًا لاماكن التجمعات أبدا واحفظ نفسك واهلك والتزموا في #التباعد_الاجتماعي

ما راح تموت من الجوع انت في #الكويت لكن ممكن تموت او تتسبب في موت احد من كورونا!

نبي #حجر_كلي فعلي! pic.twitter.com/nnE6zhMxKT — Dr. Osamah Alenezi MD FRCPC, ABIM (@Alenezi73) May 9, 2020

كما أعلنت “جمعية العديلية التعاونية” عن تأكد إصابة عدد من العاملين بفيروس كورونا وذلك خلال المسح الشامل الذي قامت به وزارة الصحة لموظفي الجمعية.

وبينت أنه سيتم إغلاق السوق المركزي والفروع اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم اللازمة.

وأمس السبت، تداول نشطاء كويتيون مشاهد وصفوها بالصادمة والكارثية، لتجمعات كبيرة وازدحامات أمام الجمعيات التعاونية ومراكز بيع أسطوانات الغاز وأفرع البنوك والمسالخ وأسواق الخضار، قبل ساعات من دخول الحظر الشامل حيز التنفيذ.

الحكومة قالت حظر كلي صح لكن قالت كذلك أن الجمعيات التعاونية موجودين على مدار الساعة وتقدر تروح في أي وقت ، ناس ماتستحي قسم بالله ومشفوحين #الحظر_كلي pic.twitter.com/AiPrQpWBSI — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) May 9, 2020

#الحظر_كلي لولو هايبر فرع الضجيج 😱 تبون الكارونا ما تجي للشعب #الحظر_الشامل pic.twitter.com/m49tWQCBQu — مالي خلق (@86qll) May 9, 2020

منظر الزحمة اليوم بالجمعيات ينذر بكارثة صحية قادمة لا محالة .. من بدت أزمة كورونا بالعالم لم نشهد هذه المناظر في اي مكان بالعالم ❗️

قالولكم الجمعيات مفتوحة اثناء الحظر شفيكم ❗️#الحظر_كلي pic.twitter.com/0kY9KrLgQt — سبيكة الكويتية (@bint_aywad) May 9, 2020

والجمعة، أعلنت الحكومة الكويتية، فرض حظر شامل يبدأ الأحد ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى 7000، بينها 44 وفاة من ضمنهم طبيب مصري.

ودعا أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكومة والبرلمان إلى تطوير برنامج يرشّد الإنفاق الحكومي ويضع خططاً لتقليل الاعتماد على النفط.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، السبت، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الصباح إن “الكويت تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادها الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن وباء كورونا”.

وأشار أن “التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات، سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة”.

وأضاف الصباح: “دَعوت إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية”.

وتابع: “وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا”.

وقال إن “هذه الجائحة تستوجب منا إستخلاص العبر والعظات منها فهي امتحان رباني لقوة إيماننا وعزيمتنا ومدعاة لوحدة الصف والتلاحم والتعاضد وتصويب مسيرتنا وتجسيد الروح الوطنية العالية”.