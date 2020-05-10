“شاهد” ماذا فعلت الممثلة الكويتية انتصار الشراح وأثارت جدلاً واسعاً.. هكذا تحايلت على الدين الإسلامي!

أثارت الممثلة الكويتية انتصار الشراح جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها للمرة الثانية بباروكة فوق الحجاب.

وظهرت انتصار الشراح في أحد مشاهد مسلسل “جنة هلي”، وهي ترتدي الباروكة فوق الحجاب الذي قررت ارتدائه عام 2002، وكشفت في لقاء سابق أنها فكّرت في خلعه.

وانتقد الجمهور تصرف انتصار، واتهموها بتقليد الفنانة المصرية صابرين، وطالبوها بعدم الانجراف ورائهم، فكتب أحدهم: “الأغلب أجمع على فشل البرنامج التافه سينمائيات، ولكن السؤال والانتقاد اليوم موجه للفنانة القديرة انتصار الشراح، انتي تحجبتي و الباروكة اللي لابستها ماذا تفرق عن الشعر اللي مغطيته بالحجاب، أرجو ألا تنجرفي وراء البدعة التي ابتدعوها ممثلات مصر”.

الاغلب اجمع على فشل البرنامج التافه سينمائيات ولكن السؤال و الانتقاد اليوم موجه للفنانة القديرة انتصار الشراح انتي تحجبتي و الباروكة اللي لابستها شتفرق عن الشعر اللي انتي مغطيته بالحجاب ارجو ان لا تنجرفين وراء البدعة التي ابتدعوها ممثلات مصر 🤦‍♂️👎🏻#سينمائيات_2020 pic.twitter.com/nniUjhSAww — ؟ (@CriticXJallad) May 9, 2020

واعتقد أحد المغردين أنه أخطأ بمعلوماته، وعلق: “انتصار الشراح مو تحجبت ولا انا مضيّع؟”.

انتصار الشراح مو تحجبت ولا انا مضيّع 🙄 — Ibrahim alhadhoud (@ibraheem_a7) May 9, 2020

واعتبرت شوق أنه مافعلته انتصار الشراح يتناغم مع العجائب كافة التي شهدتها الدراما في 2020، وكتبت: “الممثلين استخفوا هالسنه ، اقولكم 2020 سنه العجايب حتى انتصار الشراح حطت باروكه فوق الحجاب”.

الممثلين استخفوا هالسنه ، اقولكم 2020 سنه العجايب حتى انتصار الشراح حطت باروكه فوق الحجاب — شوق⁶. (@shoo_1955) May 9, 2020

وطالب ماجد حرازي انتصار الشراح أن تكون حاسمة واضحة في قرارها، وقال: “تفسير الدين على حسب الهوى وفيه تناقض للشخصية، إما تتحجب أو تشيل الحجاب غير كذا كلام فاضي”.

تفسير الدين على حسب الهوى وفيه تناقظ للشخصيه اما وتتحجب ولا تشيل الحجاب غير كذا كلام فاضي — ماجد حرازي (@magedhraze999) May 10, 2020

وشبه مُغرد آخر ما فعتله انتصار، بالمواطن حين يجد ثغرة بالنظام الحكومي، وكتب: “ماخذة الدين وكأنه نظام حكومي ولقت فيه ثغرة ،باروكة على حجاب … اللهم قوي إيمانها”.

هذي ماخذة الدين وكأنه نظام حكومي ولقت فيه ثغرة



باروكة على حجاب … اللهم قوي إيمانها — MJ (@alhusainiMJ) May 9, 2020

يُذكر أن انتصار الشراح كشفت في لقاء تلفزيوني أنها فكّرت بشكل كبير في خلع الحجاب ولكنها عادت واستغفرت الله لكي لا تقدم على هذه الخطوة، متعجبة من السيدات وخاصة المشاهير اللاتي يرتدين الحجاب ويصلن لمرحلة الرزانة ثم يتراجعن بعدها.

وقالت انتصار أنها قررت ارتداء الحجاب بعد مشاهدتها حلقة من برنامج “قبل أن تحاسبوا” عن بر الوالدين، لافتة إلى أن زوجها فوجئ بقرارها القاطع.