انتصار الشراح
انتصار الشراح
حياتنا

“شاهد” ماذا فعلت الممثلة الكويتية انتصار الشراح وأثارت جدلاً واسعاً.. هكذا تحايلت على الدين الإسلامي!

كتب وطن
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أثارت الممثلة الكويتية جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها للمرة الثانية بباروكة .

وظهرت انتصار الشراح في أحد مشاهد مسلسل “”، وهي ترتدي الباروكة فوق الحجاب الذي قررت ارتدائه عام 2002، وكشفت في لقاء سابق أنها فكّرت  في خلعه.

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وانتقد الجمهور تصرف انتصار، واتهموها بتقليد الفنانة المصرية صابرين، وطالبوها بعدم الانجراف ورائهم، فكتب أحدهم: “الأغلب أجمع على فشل البرنامج التافه سينمائيات، ولكن السؤال والانتقاد اليوم موجه للفنانة القديرة انتصار الشراح، انتي تحجبتي و الباروكة اللي لابستها ماذا تفرق عن الشعر اللي مغطيته بالحجاب، أرجو ألا تنجرفي وراء البدعة التي ابتدعوها ممثلات مصر”.

واعتقد أحد المغردين أنه أخطأ بمعلوماته، وعلق: “انتصار الشراح مو تحجبت ولا انا مضيّع؟”.

واعتبرت شوق أنه مافعلته انتصار الشراح يتناغم مع العجائب كافة التي شهدتها الدراما في 2020، وكتبت: “الممثلين استخفوا هالسنه ، اقولكم 2020 سنه العجايب حتى انتصار الشراح حطت باروكه فوق الحجاب”.

وطالب ماجد حرازي انتصار الشراح أن تكون حاسمة واضحة في قرارها، وقال: “تفسير الدين على حسب الهوى وفيه تناقض للشخصية، إما تتحجب أو تشيل الحجاب غير كذا كلام فاضي”.

وشبه مُغرد آخر ما فعتله انتصار، بالمواطن حين يجد ثغرة بالنظام الحكومي، وكتب: “ماخذة الدين وكأنه نظام حكومي ولقت فيه ثغرة ، على حجاب … اللهم قوي إيمانها”.

يُذكر أن انتصار الشراح كشفت في لقاء تلفزيوني أنها فكّرت بشكل كبير في خلع الحجاب ولكنها عادت واستغفرت الله لكي لا تقدم على هذه الخطوة، متعجبة من السيدات وخاصة المشاهير اللاتي يرتدين الحجاب ويصلن لمرحلة الرزانة ثم يتراجعن بعدها.

وقالت انتصار أنها قررت ارتداء الحجاب بعد مشاهدتها حلقة من برنامج “قبل أن تحاسبوا” عن بر الوالدين، لافتة إلى أن زوجها فوجئ بقرارها القاطع.

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