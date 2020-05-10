“لولا ستر الله لحدث مالم تتخيلوه”.. “شاهد” فتاة مصرية تفقد سيطرتها على سيارتها وتقتحم صيدلية بطريقة صادمة!

وثقت كاميرات مراقبة حادثة مُروعة في مصر، تسببت بها فتاة تقود السيارة بسرعة جنونية.

ويظهر بالفيديو الذي تم تداوله، ورصدته “وطن”، لحظة فقدان الفتاة السيطرة على سيارتها، وانعطافها بشكل جنوني نحو صيدلية، الامر الذي أدى إلى إصابة عدة اشخاص بجراح متفاوتة.

فيديو

شاهد.. فتاة تقتحم #صيدلية بسرعة جنونية في #مصر وإصابة السائقة وشخصين آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم pic.twitter.com/oRcMhvIjpa — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 9, 2020

وأثارت الحادثة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عاد ليُناقش أمر قيادة المرأة، فكتب سالم الشرقاوي: نكبات سواقه الحريم تتواصل”.

نكبات سواقه الحريم تتواصل — سالم الشقاوي (@Ss0Ss22) May 9, 2020

وسخرت مُغردة أخرى مُقارنةً قيادة الفتاة المصرية، بقيادة الفتيات في بلدها، وكتبت: “سلملي على بنات بلدي، ونعم فيهم في السواقة”.

سلمني على بنات بلدي ونعم فيهم في السواقه خذ سواقه — ربي اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات (@QjCvbJmMn4uWh4K) May 9, 2020

وألقى مُغرد آخر باللوم على المُشاة في الشارع، وكتب ساخراً: “كله بسبب جوز الحمير اللي ماشيين في وسط الشارع”.

كله بسبب جوز الحمير اللي ماشيين في وسط الشارع — ıɹnʇloΛ ǝɥ⊥ (@The_Volturi13th) May 9, 2020

وهاجم آخر كافة النساء، مُعمماً الفكرة، وكتب: “لا حول ولا قوّة إلّا بالله.. الحريم غبيات مهما بلغوا من العمر ومهما مر الزمن وتطور العصر”.

لا حول ولا قوّة إلّا بالله.. الحريم غبيات مهما بلغوا من العمر ومهما مر الزمن وتطور العصر — daddyo (@Waifu276) May 9, 2020

وفي سياق مُتصل، ذكرت تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية أن الحادث وقع داخل صيدلية خاصة بشارع الجمهورية في المنصورة، وأن السيارة كانت تقودها فتاة وبرفقتها صديقتها بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة الفتاة وصديقتها وإصابة أحد عمال الصيدلية، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى للعلاج، فيما تحطمت محتويات الصيدلية.