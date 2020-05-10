“شاهد” كورونا يهاجم عائلة فنان سعودي ويصيب 13 منهم!!

أعلن فنان سعودي أن 13 فرداً من عائلته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد فيما يخضع هو للحجر الصحي بفندق في المدينة المنورة للإشتباه بإصابته .

وقال الفنان الشاب عبدالله الجميري أن البداية كانت خلال زيارة لوالدته إلى جده (مريض القلب) للاطمئنان عليه، ولم يكن أحد من أفراد العائلة قد تأكدت إصابته بـ”كورونا”، مشيراً إلى أن المصابين بخير حالياً، ومن بينهم أطفال عمرهم شهران، بالإضافة إلى الجد الذي يتخطى الـ90 عاماً.

وذكر أن أفراد العائلة يتلقون العلاج ما بين المدينة وجدة، وأنه الوحيد المشتبه في إصابته، إذ جاءت المسحة سلبية، لكنه يخضع للحجر الصحي تحسباً، بينما الآخرون ثبتت إصابتهم.

وكان عبدالله الجميري قد روى قصة العائلة مع الفيروس في مقطع قصير بحساباته على مواقع التواصل الأسبوع الماضي، مشدداً على أنهم كانوا ملتزمين جداً بالحظر والتعليمات .

ولفت إلى أن والدته طلبت منه أن تزور جده (المريض بالقلب) وطلب تصاريح، وفي الطريق من المدينة إلى جدة جاءهم اتصال بأن ثلاثة من أفراد العائلة مشتبه في إصابتهم، وتم عزلهم، وحينها طلب من الوالدة الرجوع، لكنها رفضت كي تبرّ بأبيها .

وذكر الفنان السعودي أنه بعدها بيوم بدأت تظهر عليه عوارض الفيروس، من حرارة وسعال، ولكنه اعتقد أنها ربما تكون أنفلونزا عادية، لكن الوالدة اتصلت به لتخبره بأن أفراداً من الأسرة قد تأكدت إصابتهم بـ”كورونا”، والصحة جاءت لتجري فحوص للكل، معترفاً بأن الخبر كان وقعه سيئاً، ولذا عزل نفسه هو الآخر، وبعدها أجرى فحصاً وتم عزله في فندق.

ولكن الخبر السيئ هو أن والدته اتصلت به لتخبره بأنها هي والجدة والأخوات جميعاً تأكدت إصابتهم، مضيفاً: “الشيء الذي يبكيني هو أن والدتي قالت لي سامحني فقد تسببت لك بالمرض”.