الخيار لكم “الصراصير أو تعودوا من حيث جئتم”.. “شاهد” الأقرع عمرو أديب يهاجم المصريين بالخارج ويتوعدهم إذا عادوا لمصر!

هاجم الإعلامي المصري المُطبل، عمرو أديب، المصريين بالخارج متوعداً إياهم إذا عادوا إلى مصر مجدداً، داعياً في الوقت ذاته لإبقائهم في الدول التي يعملون بها رغماً عنهم.

وقال عمرو أديب، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أنا بقول رسالة واضحة لكل الناس للي برة للي لسة مرجعوش أديكم عرفتوا العينة، للي مدايق ميجيش، هي دي ظروفنا للي جاي يقعد مجاناً دة المستوى الموجود عندنا”.

وأضاف عمرو أديب: “أنا آسف كان نفسي اعملك واي فاي والمطعم مفتوح، عالعموم إحنا فيها تعرفوا لولا الملامة كنت قلتله والله الطيارة للي جبتكم ترجعكم”.

إعلام #السيسي يقول للمصريين المغتربين بمنتهى الوقاحة لاترجعون لمصر ، وكأن البلد له فقط ولجماعة #السيسي pic.twitter.com/2ra63Fzavl — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) May 10, 2020

وفجرت تصريحات عمرو أديب “ببغاء” النظام المصري، موجة غضب واسعة في الشارع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعهم للهجوم عليهم، واتهامه بالتطبيل للنظام المصري ومحاولة الدفاع عن فشله في التعامل مع أزمة المغتربين.

وعلق نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أحمد البقري، على الفيديو بالقول: “المرتزق #عمرو_أديب للمصريين العالقين في الخارج اللي مش عاجبه الحجر اللي فيه صراصير ميرجعش، ولولا الملامة اللي جم كنا رجعناهم تاني على نفس الطيارة”.!

وأضاف البقري: “دي البلد اللي بترسل طائرات تحمل مساعدات لأغنى دول العالم”.

المرتزق #عمرو_أديب للمصريين العالقين في الخارج اللي مش عاجبه الحجر اللي فيه صراصير ميرجعش، ولولا الملامة اللي جم كنا رجعناهم تاني على نفس الطيارة!



دي البلد اللي بترسل طائرات تحمل مساعدات لأغنى دول العالم👇 pic.twitter.com/GKYfkhBQLc — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 9, 2020

وعلق الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، على الفيديو بالقول: “يبلغ تحويل المصريين المغتربين لبلادهم نحو 27 مليار دولار سنوياً ومع ذلك يخرج #عمرو_أديب ذنب #السيسي ليشتمهم ويطالبهم بعدم العودة إلى #مصر ان لم يعجبهم الصراصير في الحجر الصحي، ففي بلاد الجنرال الإنقلابي وحدها يقبض المذيع من جيوب المصريين ليشتمهم كل يوم!”.

يبلغ تحويل المصريين المغتربين لبلادهم نحو 27 مليار دولار سنوياً ومع ذلك يخرج #عمرو_اديب ذنب #السيسي ليشتمهم ويطالبهم بعدم العودة إلى #مصر ان لم يعجبهم الصراصير في الحجر الصحي. ففي بلاد الجنرال الإنقلابي وحدها يقبض المذيع من جيوب المصريين ليشتمهم كل يوم! pic.twitter.com/XdkV9l2Hxj — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 10, 2020

بدورها تساءلت الإعلامية الجزائرية، آنية الأفندي، عن إمكانية استقبال المصرين العائدين من الخارج في القصور الرئاسية التي أنشئها عبد الفتاح السيسي وفضحها المقاول المصري محمد علي، قائلةً: ” عمرو اديب : هي ديه ظروفنا……. الطيارة اللي جبتكم ترجعكم!!!، لماذا لا يتم استقبال العائدين من الخارج في أحد القصور الرئاسية؟”.

عمرو اديب : هي ديه ظروفنا……. الطيارة اللي جبتكم ترجعكم!!!



لماذا لا يتم استقبال العائدين من الخارج في أحد القصور الرئاسية ؟ pic.twitter.com/qbN6GUu1WM — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 10, 2020

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التصريحات التي أطلقها أديب، موجهين له اتهامات بالتطبيل لنظام السيسي الذي عمد على إهدار المال العام وإقامة مشاريع وهمية، إلى جانب فشله في التعامل مع جائحة كورونا.

عمرو اديب خاطب الناس بفجاجة منقطعة النظير..إلي متي ستظل حقوق المواطن بحسب الدستور رهينة لسوء أدارة الازمات واللي مش عاجبه يدفع ..ماحدث للمصريين في الكويت يجعلنا نخجل من تكفل الشقيقة بتكاليف عودتهم .أستقيموا يرحمكم الله — [email protected] (@Mokhtar45245896) May 10, 2020

عمرو أديب يتكلم وكأن مصرعزية أمه يدخل فيها من يريدويمنع من يريد..

سماجةمنقطعة النظير وقلةأدب وتفاهة ووقاحة…

إنه يمثل السيسى ويتكلم بنفس الأسلوب الوقح مثله..

الغريب أن له متابعين ومؤيدين يحاكونه في السفالة..

اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم..

فليس لنا إلا أنت يا رب العالمين https://t.co/gGWqBCr3Ne — من وحى اللحظة (@almonady5) May 10, 2020

#عمرو_اديب يا عم ياعمر أديب فلوس الكويت راحت فين .. فلوس الغلابه راحت فين .. فتش عليها من هنى او هنى .. حدث العاقل بما يعقل ياعم أديب pic.twitter.com/MVl6jj4fQl — 🇰🇼عبدالله الفضلي (@q8_alfdhil) May 10, 2020

عمرو أديب قعد يردح ساعة للمواطنين اللي راجعين من الخارج و اللي مش عجبه ميجيش و لكن جس وات 🤔 لم يستطيع و لا يقدر يحط الفيديو القذر ده !! جاب مدن جامعية آدمية نضيفة و فيها مروحة و ممكن فعلا الناس تتحجر فيها !! لكن مقدرش يذيع الفيديو ده لانه معرص 🤷🏼‍♀️😂😂



pic.twitter.com/CmHQjYAgRf — Rania (@RaniaAbdallah) May 9, 2020

يا #عمرو_أديب يا عرة العرر اللي جاي من برة دا مش جاي يشحت منك ولا من حكومتك الوسخة اللي مشغلاك دا طافح الدم برة بيدخل للبلد عملة صعبة وما لوش عبء على البلد عايش برة بياكل وبيشرب وبيتعالج من كده وعرق جبينه ولا بيزاحم في وظيفة ولا فرن وسايبلك المواصلات والطرق والكهربة وموفر دعم — drdadada (@drdadada) May 10, 2020

عمرو اديب فاكر انها بلد ابوه طب مقولتش ليه ان مدفوعلك حق الطيران والحجر في احسن الفنادق للناس دى من بره ومع ذلك اترموا في اماكن متنفعش حجر لحيوانات يعنى اللي معندوش مرض هيطلع مصاب

مش هقولك غير بس ياعمرو pic.twitter.com/a9qAz09D4c — Dr Hany (@2M__1) May 9, 2020

الجدير ذكره أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لأماكن الحجر الصحي للعائدين إلى مصر، والتي أظهرت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وغياب عوامل الصحة والنظافة، الأمر الذي أثار غضباً لدى المصريين، فيما سعى مطبلي النظام لتبرير ذلك والهجوم على المنتقدين.

وتتهم السلطات المصرية بإخفاء الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا علاوة على الإهمال المتعمد للمرضى والمصابين، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية في مصر.

سجلت مصر، حسب آخر إحصائية، 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 8964 حالة، بينما جرى تسجيل 11 حالة وفاة و57 حالة شفاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وسجلت الوزارة خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.