منصة حقوقية دولية تفضح ما فعلت الإمارات مع المعتقل عبدالله الشامسي ولماذا صوّروه فيديو بالزيّ العُماني!

فضحت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية ما فعلته السلطات الإماراتية مع المعتقل العُماني عبدالله الشامسي .

وتهتم “نحن نسجل” بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت المنصة في تغريدةٍ عبر حسابها الرسميّ في تويتر رصدتها “وطن”: “علمت نحن نسجل أن السلطات الاماراتية قامت في تاريخ 7 يناير 2020 بإجبار المعتقل عبدالله الشامسي بتصوير مقطع فيديو وهو مرتدياً الزي العماني يدلي فيه بأقوال تتحدث عن ارتباطه بقطر وذلك بعد تهديده بإيذاء أسرته، وترغيبه بأنه إذا فعل ذلك ستصدر المحكمة عنه عفو”.

علمت #نحن_نسجل أن السلطات الاماراتية قامت في تاريخ 7 يناير 2020 بإجبار المعتقل #عبدالله_الشامسي بتصوير مقطع فيديو وهو مرتدياً الزي العماني يدلي فيه بأقوال تتحدث عن ارتباطه بقطر وذلك بعد تهديده بإيذاء أسرته، وترغيبه بأنه إذا فعل ذلك ستصدر المحكمة عنه عفو. pic.twitter.com/ClQjkf6KTg — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 8, 2020

وكانت محكمة أبو ظبي قد أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .