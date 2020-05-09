مستشار “بن زايد” يُصاب بالجنون من اختيار توكل كرمان ضمن محكمة فيسبوك العليا لمراقبة المحتوى!

أصاب اختيار شركة “فيسبوك” للناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ضمن أعضاء محكمتها العليا لمراقبة المحتوى، مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله بـ”الجنون”.

وعبّر “عبدالله” عن ذلك في تغريدةٍ بحسابه في “توستر” قائلاً: “توكل كرمان لا تستحق ان تكون في مجلس عالمي للإشراف على محتوى الفيس بوك فهي وخطاب الكراهية صنوان”.

توكل كرمان لا تستحق ان تكون في مجلس عالمي للإشراف على محتوى الفيس بوك فهي وخطاب الكراهية صنوان. pic.twitter.com/CqrIN8wcvF — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 8, 2020

وأعلنت فيسبوك أول 20 عضوا في مجلس الرقابة التابع لها، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساعدة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية.

وستتمكن الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها البعض “المحكمة العليا” لفيسبوك، من إلغاء قرارات الشركة والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عما إذا كان يجب السماح بحجب أنواع من المحتوى على فيسبوك وإنستغرام.

وتهدف فكرة المحكمة لمواجهة الانتقادات التي تعرضت لها الشركة في السنوات الأخيرة بسبب قضايا الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها، كالفشل في مكافحة خطاب الكراهية في بعض الدول ونشر صور ومحتوى مضلل.

وسيركز مجلس الرقابة على شريحة صغيرة من قضايا المحتوى الصعبة، من ضمنها خطاب الكراهية والتحرش وسلامة الأشخاص.

وعبرت الناشطة اليمنية توكل كرمان على حسابها في تويتر عن سعادتها بالانضمام لمجلس الرقابة، كما عبرت عن تفاؤلها بإنهاء المجلس لما وصفته باحتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات.

يسعدني الانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى Facebook و Instagram . لم يعد احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي.

أنضم إلى مجلس الإشراف للمساعدة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير.-١- https://t.co/4mXrunekOH — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 6, 2020

وأضافت: Facebook عبارة عن منصة تحمي حقوق الناس في حرية التعبير وتفي بحاجتهم للتواصل الاجتماعي ، ترغب الأنظمة الاستبدادية في إيقافها لمنع مواطنيها من الحصول على أصواتهم الخاصة . أنا في مجلس الاشراف العالمي على فيسبوك وانستجرام للمساهمة في حماية وتمكين اصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير.

Facebook عبارة عن منصة تحمي حقوق الناس في حرية التعبير وتفي بحاجتهم للتواصل الاجتماعي ، ترغب الأنظمة الاستبدادية في إيقافها لمنع مواطنيها من الحصول على أصواتهم الخاصة . أنا في مجلس الاشراف العالمي على فيسبوك وانستجرام للمساهمة في حماية وتمكين اصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 6, 2020

وعبّرت “كرمان” عن فخرها بأن زملائها في مجلس الاشراف على فيسبوك من خلفيات متنوعة دينيا ومهنيا وسياسيا ، ويتحدثون أكثر من 27 لغة. كما انهم من القيادات العالمية المشهورة بانحيازها للقيم الديمقراطية ودفاعها عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير ومجتمع المعرفة والحق في الحصول على المعلومة وتداولها.

فخورة بأن زملائي في مجلس الاشراف على فيسبوك من خلفيات متنوعة دينيا ومهنيا وسياسيا ، ويتحدثون أكثر من 27 لغة. كما انهم من القيادات العالمية المشهورة بانحيازها للقيم الديمقراطية ودفاعها عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير ومجتمع المعرفة والحق في الحصول على المعلومة وتداولها pic.twitter.com/GOtLptO65V — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) May 6, 2020

وأكدت: “سنعمل بكل استقلالية وشفافية للفصل في قضايا المحتوى في فيسبوك وانستجرام واتخاذ قرارات ملزمة بشأن ماينشر وماالذي لاينشر فيهما،مع مراعاة حريةالتعبير ومبادئ حقوق الإنسان،وسنكون بمثابة عدسةناقدة ومساءلة لفيسبوك وانستجرام وقراراتنا ملزمة لهما بغض النظر عن مصالحهما الاقتصادية أو السياسية”.