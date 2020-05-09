فتيات سعوديات
فتيات سعوديات
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ثمار هيئة الترفيه وفيديو صادم.. ما فعله وافد مع سعوديات “بموافقتهن” يفجر موجة غضب واسعة!

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا يظهر وافدا أجنبيا في مع فتيات سعوديات في سيارة خاصة في مشهد غير لائق ولم يعتده المجتمع المحافظ بالمملكة.

ويظهر من المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن” جلوس ثلاثة فتيات سعوديات منتقبات مع الوافد الأجنبي الذي يجلس في الكرسي الأمامي بالسيارة، ويتمايلون على ألحان الأغاني التي يشغلها الوافد في مشهد فجر غضب السعوديين.

وعلّق حساب “التفريط” السعودي الشهير بعد أن أرفق مقطع الفيديو في تغريدته، وقال: “حذرنا كثيراً من أثر فعاليات هيئة الترفيه حيث أنها كسرت الحاجز أمام الشباب والفتيات وكسرت غيرة المجتمع وبلدت إحساسه تجاه المنكر”.

وأضاف: “وفتحت شهية التجاوزات والتحرش، وشجعت الجميع على المجاهرة بمعصيته وتصويرها ونشرها”.

وزاد: “وافد يصور فيديو مع فتيات بعلمهن ورضاهن وينشره، ليتنا لم نر مثل هذه اللحظة”.

وأثار المقطع المتداول ردود أفعال غاضبة عبر تويتر من قبل المغردين والنشطاء، والذين أدانوا ما وصلت إليه أحوال البلاد ومستواها الاجتماعي، حيث أن بن سلمان يحاول أن يخرج السعودية من لون التحفظ والالتزام إلى لون التحرر والموضة والحريات التي لا تتفق مع طبيعة البلد المتدين والملتزم، الذي يكتنف أهم المقدسات الإسلامية.

كما تشهد المملكة بين كل حين وآخر أحداث مشابهة لمثل هذه التصرفات، وكل هذا ثمار الإجراءات التي اتخذها بن سلمان للتحرر المزعوم من القيود العرفية والدينية وفق خطته 2030 المعروفة.

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