ما الذي يحدث؟.. مشاهد صادمة وكارثية من الكويت قبيل ساعات من دخول الحظر الشامل حيز التنفيذ!

تداول نشطاء كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد وصفوها بالصادمة والكارثية، لتجمعات كبيرة وازدحامات أمام الجمعيات التعاونية ومراكز بيع أسطوانات الغاز وأفرع البنوك والمسالخ وأسواق الخضار، قبل ساعات من دخول الحظر الشامل حيز التنفيذ.

الحكومة قالت حظر كلي صح لكن قالت كذلك أن الجمعيات التعاونية موجودين على مدار الساعة وتقدر تروح في أي وقت ، ناس ماتستحي قسم بالله ومشفوحين #الحظر_كلي pic.twitter.com/AiPrQpWBSI — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) May 9, 2020

#الحظر_كلي لولو هايبر فرع الضجيج 😱 تبون الكارونا ما تجي للشعب #الحظر_الشامل pic.twitter.com/m49tWQCBQu — مالي خلق (@86qll) May 9, 2020

منظر الزحمة اليوم بالجمعيات ينذر بكارثة صحية قادمة لا محالة .. من بدت أزمة كورونا بالعالم لم نشهد هذه المناظر في اي مكان بالعالم ❗️

قالولكم الجمعيات مفتوحة اثناء الحظر شفيكم ❗️#الحظر_كلي pic.twitter.com/0kY9KrLgQt — سبيكة الكويتية (@bint_aywad) May 9, 2020

ازدحام شديد على الأسواق قبل يوم من تطبيق #الحظر_كلي pic.twitter.com/d46PGWAYKs — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) May 9, 2020

١- #الجمعيات_التعاونيه مليانه

٢-راح تفتح على فترتين

٣-حدد الساعة واخذ الاذن وحياك

٤-مراكز التسوق التجارية مفتوحة

٥-كل السلع متوفرة وطازجة

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النتيجة؟

الكورونا قاعدة بـ زاوية وتلطم🦠 pic.twitter.com/901V7ckjS1 — ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) May 9, 2020

ولم يقف الحدّ عند الإزدحام الشديد، فقد شهد أحد التجمعات التجارية (سوق لولو هايبر) شجاراً بين عدد من الأفراد، كما يظهر في مقطع تداولوه الناشطون.

ضرب وصراخ في سوق لولو هايبر عند بوابة الدخول!!



تفتيش: خيازرين الهند مو موجوده!! pic.twitter.com/83hFDydXRL — تفتيش (@Tafteshq8) May 9, 2020

وعبّر مغردون عن غضبهم من تلك التجمعات التي هي سبب رئيسي في تفشي الفيروس بشكل أوسع مما هو عليه الآن.

ما شاء الله على الوعي …

عيني عليكم بارده

كلكم ملتزمين ✅



#الجمعيات_التعاونيه pic.twitter.com/CVQRDL0S1G — دعيج المـحـيسـن🇰🇼| #قاعد_بالبيت (@D_ALMOHAISN) May 9, 2020

من كثر ما حكومتنا متخبطه ووزير الصحة متخبط ووزير التجاره خابط شوفوا اللي قاعد يصير عند #الجمعيات_التعاونيه ….. حتى #حظر_شامل نفس الدول الثانيه موقادرين تطبقونه بالشكل الصحيح pic.twitter.com/w31d62rnya — محسن العصيمي (@AlosaimiMohsen) May 9, 2020

يعني الجمعيه تعطيك موعد وصباح ومساء والأسواق المركزيه بالنت توصلك لي باب بيتك وأنت واقف بهالدور معرض نفسك وأهلك للعدوى .. بالله ما تستحي ؟؟ #الجمعيات_التعاونيه pic.twitter.com/TJDXPgAyGn — أبو هادي (@altwahy) May 9, 2020

التدافع والازدحام الغير مبرر أمام #الجمعيات_التعاونية والأسواق المركزية قد يجعلنا أمام انتشار مرعب للفايروس أكثر فأكثر ، لذلك لا داعي لكل ما يحدث الأن ولا داعي للخوف والهلع ، الجمعيات ستكون متوفرة وبشكل أمن من خلال حجز مواعيد مسبقة للتسوق ان لاين ، اطمئنوا#حظر_كلي



لولو هايبر pic.twitter.com/pQEYScDcym — سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) May 9, 2020

والجمعة، أعلنت الحكومة الكويتية، فرض حظر شامل يبدأ الأحد ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار الكويت، بعد أن وصل عدد إصابات كورونا إلى 7000، بينها 44 وفاة من ضمنهم طبيب مصري.

ودعا أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الحكومة والبرلمان إلى تطوير برنامج يرشّد الإنفاق الحكومي ويضع خططاً لتقليل الاعتماد على النفط.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، السبت، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الصباح إن “الكويت تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادها الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن وباء كورونا”.

وأشار أن “التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات، سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة”.

وأضاف الصباح: “دَعوت إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية”.

وتابع: “وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا”.

وقال إن “هذه الجائحة تستوجب منا إستخلاص العبر والعظات منها فهي امتحان رباني لقوة إيماننا وعزيمتنا ومدعاة لوحدة الصف والتلاحم والتعاضد وتصويب مسيرتنا وتجسيد الروح الوطنية العالية”.