“شاهد” لماذا فتح الفنان السعودي طلال السدر النار على mbc ووصفها بـ”عصابة فنية”!

فتح الفنان السعودي طلال السدر النار على قناة mbc السعودية، واصفاً إيّاها بأنها تحتوي على عصابة فنية تسيطر على إختيار المسلسلات السعودية .

وقال في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: “قناة عربية سعودية اشتكينا في فترة من الفترات من الأجانب فيها انهم يحاربون المنتج و الممثل السعودي”.

وأضاف: “الان فيها عصابة سعودية مسيطرين على كل مداخلها و مخارجها فقط ان لا يدخلها سعودي من غير ان يكون محبب لهم. خوفهم ان يقدم اي منتج سعودي عمل يفضح إنتاجهم الهزيل. و يحرجهم امام مسؤوليها”.

قناة عربية سعودية اشتكينا في فترة من الفترات من الأجانب فيها انهم يحاربون المنتج و الممثل السعودي.

الان فيها عصابة سعودية مسيطرين على كل مداخلها و مخارجها فقط ان لا يدخلها سعودي من غير ان يكون محبب لهم.

خوفهم ان يقدم اي منتج سعودي عمل يفضح إنتاجهم الهزيل. و يحرجهم امام مسؤوليها — طلال السدر (@TAlsider) May 5, 2020

ووصف “السدر” في لقاءٍ ضمن برنامج (#كلنا__مسؤول) على قناة “السعودية” مستوى الإنتاج في mbc بالهزيل .

الفنان طلال السدر يصف قناة mbc بأنها تحتوي على عصابة فنية تسيطر على إختيار المسلسلات السعودية



by @DramaTVsa pic.twitter.com/0964uxyVkB — هيئة المشاهير (@almobark_) May 10, 2020

ورفض الفنان السعودي علي الحميدي، في مداخلة ما صرّح به طلال السدر قائلاً إنّه “لا يمكن ان يوجد في الـ mbc عصابة وهذا التعبير غير صحيح ولا اقبله”.

الفنان علي الحميدي رداً على طلال السدر

: لا يمكن ان يوجد في الـ mbc عصابة وهذا التعبير غير صحيح ولا اقبله



by: @DramaTVsa pic.twitter.com/6MYogEMRlj — هيئة المشاهير (@almobark_) May 10, 2020

من جانبه، قال “السدر” لـ”الحميدي” إن دور “مشبب” الذي قدّمه في مسلسل “مخرج 7″، يصوّر “الجنوبي” السعودي لا يفهم و غبي.