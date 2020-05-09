طلال السدر يفتح النار على mbc
طلال السدر يفتح النار على mbc
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“شاهد” لماذا فتح الفنان السعودي طلال السدر النار على mbc ووصفها بـ”عصابة فنية”!

كتب وطن
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فتح الفنان السعودي النار على قناة mbc السعودية، واصفاً إيّاها بأنها تحتوي على تسيطر على إختيار المسلسلات السعودية .

وقال في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر”: “قناة عربية سعودية اشتكينا في فترة من الفترات من الأجانب فيها انهم يحاربون المنتج و الممثل السعودي”.

وأضاف: “الان فيها عصابة سعودية مسيطرين على كل مداخلها و مخارجها فقط ان لا يدخلها سعودي من غير ان يكون محبب لهم. خوفهم ان يقدم اي منتج سعودي عمل يفضح إنتاجهم الهزيل. و يحرجهم امام مسؤوليها”.

ووصف “السدر” في لقاءٍ ضمن برنامج (#كلنا__مسؤول) على قناة “السعودية” مستوى الإنتاج في mbc بالهزيل .

ورفض الفنان السعودي ، في مداخلة ما صرّح به طلال السدر قائلاً إنّه “لا يمكن ان يوجد في الـ mbc عصابة وهذا التعبير غير صحيح ولا اقبله”.

من جانبه، قال “السدر” لـ”الحميدي” إن دور “” الذي قدّمه في مسلسل “مخرج 7″، يصوّر “الجنوبي” السعودي لا يفهم و غبي.

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