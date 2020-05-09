كيف هز هاشتاغ (#الحرية_لعبدالله_الشامسي) الإمارات؟!

بعد الإعلان عن الحكم الجائر على الشاب العُماني المعتقل في سجون الإمارات عبدالله الشامسي دشّن مغرّدون عُمانيون وسم (#الحرية_لعبدالله_الشامسي) على موقع تويتر، ليتصدر خلال ساعات قائمة الترند، وتفاعل معه الاف المغردين .

ونظراً لأنّ مكتب “تويتر” الإقليميّ في دبي، وتستغله الإمارات عبر أجهزتها المختلفة لرفع وإزالة أي وسم تريد، جرى استهداف الوسم وإزالته من الترند ليومين متتاليين.

وقال حساب “الشاهين” العُماني الشهير في تويتر، إن الإمارات حرّكت حسابات معروفة لتثبيت التهمة على “الشامسي” واخماد الرأي العام .

🦅 كيف هز هاشتاق #الحرية_لعبدالله_الشامسي إحدى الدول الإقليمية ؟

١- قاموا بإزالة الهاشتاق من الترند ليومين متتاليين

٢- حركوا حساباتهم المعروفة ( أحمد ألتيما. د. حولاء. وغيرهم) لتثبيت التهمة واخماد الرأي العام (أمن الوطن وأمن الوطن على طفل يعيش على الله والأدوية والغسيل الكلوي) — الشاهين🦅🇺🇳 (عمُان لوحدها فوق القمم) (@_FALCON_01) May 8, 2020

وأضاف أنهم قاموا بنبش إساءات قديمة من دولة أخرى عفا عليها الدهر وعفت عنها النفس لاشغال العُمانيين بها وتشتيت الجهود عن فضح الحكم الغاشم على “الشامسي”.

واعتبر “الشاهين” انّ دروساً كثيرة مستفادة مما جرى، أولها أن قوة المغردين العُمانيين وقوة صوتهم أمران لا يستهان بهما.

والأمر الآخر هو أنّ الرأي العام يخيف بعض الدول أكثر من السلاح النووي وأن هذه المحاولات تؤكد أنه لا يوجد لديهم ما يثبت ادانة عبدالله الشامسي.

٣- قاموا بنبش إساءات قديمة من دولة أخرى عفى عليها الدهر وعفت عنها النفس لاشغالنا بها وتشتيت الجهود



الدروس المستفادة كثيرة



– قوتكم وقوة صوتكم لا يستهان بهما

– الرأي العام يخيف بعض الدول أكثر من السلاح النووي

-هذه المحاولات تؤكد أنه لا يوجد لديهم ما يثبت ادانة عبدالله الشامسي — الشاهين🦅🇺🇳 (عمُان لوحدها فوق القمم) (@_FALCON_01) May 8, 2020

وكانت محكمة أبو ظبي قد أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .