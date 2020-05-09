كيف هز هاشتاغ (#الحرية_لعبدالله_الشامسي) الإمارات؟!
بعد الإعلان عن الحكم الجائر على الشاب العُماني المعتقل في سجون الإمارات عبدالله الشامسي دشّن مغرّدون عُمانيون وسم (#الحرية_لعبدالله_الشامسي) على موقع تويتر، ليتصدر خلال ساعات قائمة الترند، وتفاعل معه الاف المغردين .
ونظراً لأنّ مكتب “تويتر” الإقليميّ في دبي، وتستغله الإمارات عبر أجهزتها المختلفة لرفع وإزالة أي وسم تريد، جرى استهداف الوسم وإزالته من الترند ليومين متتاليين.
وقال حساب “الشاهين” العُماني الشهير في تويتر، إن الإمارات حرّكت حسابات معروفة لتثبيت التهمة على “الشامسي” واخماد الرأي العام .
وأضاف أنهم قاموا بنبش إساءات قديمة من دولة أخرى عفا عليها الدهر وعفت عنها النفس لاشغال العُمانيين بها وتشتيت الجهود عن فضح الحكم الغاشم على “الشامسي”.
واعتبر “الشاهين” انّ دروساً كثيرة مستفادة مما جرى، أولها أن قوة المغردين العُمانيين وقوة صوتهم أمران لا يستهان بهما.
والأمر الآخر هو أنّ الرأي العام يخيف بعض الدول أكثر من السلاح النووي وأن هذه المحاولات تؤكد أنه لا يوجد لديهم ما يثبت ادانة عبدالله الشامسي.
وكانت محكمة أبو ظبي قد أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً.
وتداول نشطاء مقطع فيديو لوالدة المعتقل عبدالله الشامسي، تناشد السلطان هيثم بن طارق، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها، مؤكدة أن وضعه الصحي صعب .
وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته .