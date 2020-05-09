فضيحة.. “شاهد” قناة “الإخبارية” السعودية حاولت شيطنة قطر فوقعت في الفخ وأصبحت مسخرة الإعلام

وقعت قناة “الإخبارية” السعودية في خطأ مهني فادح تسبب في فضيحة كبيرة لها، عقب نقلها تقريراً عن صحيفة عالمية ادعت بأنه حول العمال في قطر زاعمة أنهم باتوا مشردين ومتسولين، ليتضح بعد ذلك أن تقرير الصحيفة في الأساس حول العمال بالسعودية.

وقالت القناة السعودية التي تدار من داخل الديوان إن صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على أوضاع العمال الأجانب في قطر، في ظل انعدام العمل والمال وأي فرص للحياة.

الفبركات جعلتهم إضحوكات#غباء_الإعلام_السعودي

ولا يزال استحمارهم لشعبهم

قناة الإخبارية السعودية تعرض

تقرير عن العمال في السعودية

على أنه في دولة #قطر #الم_نعلم_ابنائنا_الكذب_رذيله pic.twitter.com/9bhSqQRiSy — ndo7a (@ndo7a) May 8, 2020

وتابعت القناة السعودية في حديثها: “اضطروا للتسول للحصول على الغذاء مع التداعيات الاقتصادية لكوفيد19 والاستغناء عن آلاف العمال، الظروف غير الصحية لعيش هؤلاء أدت لانتشار الإصابة بالفيروس في أوساطهم، فلماذا لا تقدم لهم الدولة لهم المساعدة في حين أنها ترسل مساعداتها المالية الكبيرة لدول العالم، لماذا يغيب الواجب الإنساني في هكذا ظرف”.

ولكن الحقيقة بأن التقرير الذي بثته الصحيفة البريطانية تحدث عن وضع العمال في السعودية وليس في قطر، وأن كل الحديث التي تكلمت به القناة السعودية عن قطر، هو بالأساس عن السعودية.

ونشر أحد الحسابات الشهيرة عبر تويتر مقطع الفيديو المقتطف من بث القناة السعودية وعلّق ما نصّه: “الفبركات جعلتهم أضحوكات، غباء الإعلام السعودي ولا يزال استحمارهم لشعبهم، قناة الإخبارية السعودية تعرض تقرير عن العمال في السعودية على أنه في دولة قطر”.

الفبركات جعلتهم إضحوكات#غباء_الإعلام_السعودي

ولا يزال استحمارهم لشعبهم

قناة الإخبارية السعودية تعرض

تقرير عن العمال في السعودية

على أنه في دولة #قطر #الم_نعلم_ابنائنا_الكذب_رذيله pic.twitter.com/9bhSqQRiSy — ndo7a (@ndo7a) May 8, 2020

وأثار ما قامت به القناة السعودية ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، حيث تعجب المغردون لما تقوم به القناة السعودية من تضليل بيّن للرأي العام وكذب وخداع بكل وقاحة مفتقرة لأدنى درجات المهنية.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “عندما يكون الخبر عن انجاز ينقلون الصورة من الدوحة على أنها الرياض، وعندما يكون الحديث عن سقوط تنقل الصورة من الرياض على أنها الدوحة، من سقوط لسقوط”.

عندما يكون الخبر عن انجاز ينقلون الصورة من الدوحة على انها الرياض ،،،،

وعندما يكون الحديث عن سقوط تنقل الصوره من الرياض على انها الدوحة ،،،،



من سقوط الى سقوط . — Yer🇹🇷 Gök 🇹🇷Aşk (@arafat_taha) May 9, 2020

فيما قال آخر: “فبركاتهم مكشوفة وما يصدقها إلا قصير النظر”.