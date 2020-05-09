تعيش في عالم آخر.. “شاهد” فوز الفهد تستفز الكويتيين وتثير غضبهم بهدية زوجها لها!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة جدل واسعة، عقب تداول مقطع فيديو يوثق إهداء زوج ناشطة كويتية شهيرة، سيارة فارهة من طراز مكلارين موديل 2020 لزوجته النجمة واستعراضها لهذه الهدية في تصرف وصفه النشطاء بالمستفز تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” أظهر مفاجأة النجمة الكويتية “فوز الفهد” بالهدية المقدمة من زوجها، معبرة عن شكرها وامتنانها له وفرحها وسعادتها الغامرة بالسيارة الحديثة والفارهة والتي يبلغ ثمنها مئات آلاف الدولارات.

وانتشر عبر مواقع التواصل وسم بعنوان “#فوز_الفهد” ليصل إلى المواضيع الأكثر تداولاً في “تويتر” في الكويت”، الأمر الذي اعتبره ناشطون بالمستغرب، وأن فوز الفهد فعلياً لا تقوم بتقديم محتوى يستحق هذه النجومية وهذا الانتشار الكبير لاسمها وللأحداث الحاصلة معها، لتصل لدرجة أن تصل “الترند” بهذه السهولة.

ويبدأ سعر سيارة “ماكلارين 600LT في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار وما فوق، وهي سيارة رياضية تحتوي على كافة الكماليات ويتمناها أي شاب وفتاة في العالم.

وتعتبر فوز الفهد المولودة عام 1990 من أشهر المدونات الكويتيات عبر مواقع التواصل وهي أخصائية تجميل ومدونة موضة وأزياء وفاشنيستا كويتية، وتعد من أبرز المؤثرين في الوطن العربي في عالم الجمال والموضة والأناقة، منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

وتشهد مواقع التواصل بين كل حين وآخر ارتفاع اسم الفهد لقائمة “الترند”، ليطلق عليها البعض “نجمة الترند” في الكويت، لانتشار قصصها بشكل سريع وتحولها لرأي عام.