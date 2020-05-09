ضجة بعد “زفاف” الفنانة منى فاروق صاحبة الفيديو الإباحي على هذا الفنان .. ماذا قال “العريس”؟؟

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن زواج الفنانة منى فاروق صاحبة قضية الفيديو الجنسي مع المخرج المصري خالد يوسف، من الفنان المصري الشاب محمد عز.

وجرى تداول صورة تظهر محمد عز مرتديا بدلة زفاف وممسكا بيد منى فاروق وهي ترتدي فستان زفاف في حفل زواج.

كما تم تداول صورةٍ لحسابٍ يحمل اسم منى فاروق، تضمن صورة الزفاف مع تعليقٍ يقول “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات”، لتنهال عليهما التهاني بالزواج على مواقع التواصل بشكل يبدو أنه تسبب في حدوث بلبلة داخل أسرة عز.

وأمام انتشار الخبر، اضطر الفنان الشاب للخروج بتصريح نافياً ما يتداول، مؤكداً انّ ما يُنشر مجرد إشاعة.

وكتب “عز” في منشور له: “إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات.. الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحى ) الجزء الثاني”.

وأوضح، أن منى لا تمتلك أي صفحات لها على السوشيال ميديا وهذه الصفحة مفبركة، ورد بصور تجمعه مع عائلته “زوجته وأولاده”، وكتب: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات زوجتي وأولادي ربنا يخليكو ليا العمر كله”.

جديرٌ بالذّكر أن منى فاروق هددت في أكثر من مناسبة بالإنتحار بسبب الهجوم الذي تتعرض له عبر السوشال ميديا، على إثر فضيحة الفيديوهات الجنسية التي ظهرت فيها مع المخرج خالد يوسف.