مفاجأة عن مغتصبي وقاتلي الطفل “شاهين” في أحد المساجد بالعراق .. شاهد صورتهما

تمكنت أجهزة الأمن العراقية، من كشف تفاصيل مقتل الطفل شاهين وسام سلون، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنبأ مقتله بطريقة بشعة، حيث وجدت جثته بأحد منازل مدينة الموصل.

وحسب وسائل إعلام عراقية، فإن أجهزة الأمن حددت اثنين من المشتبه بهما في الجريمة، لافتةً إلى أن الطفل تعرض للاغتصاب ثم القتل بطريقة وحشية، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للجناة.

تم التوصل الى الجناة وكشف الحادث الاجرامي الذي وقع على الطفل البالغ 7سنوات شاهين وسام سلوان حيث قاما باغتصابه في حمامات الجامع وفتله فيما بعد بابشع الطرق 💔

حقك ماضاع حبيبي لروحك السلام.. pic.twitter.com/KSRSN6VUxL — sarahhussein🇮🇶💊 (@sarahhu68687178) May 5, 2020

وفي التفاصيل خرج الطفل في الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة، 1 أيار، لشراء البسكويت والعصير من أحد المحال القريبة من بيت جدته الكائن في مجمع دوميز التابع لناحية الزمار شمال غرب نينوى ولكنه لم يعد.

وعُثِر على جثته في أحد المساجد حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث أنه وبحسب تحقيقات الشرطة فاِنَّ شاهين تم قتله عن طريق ضرب رأسه بالحائط ومن ثم تهشيمه باستخدام الحَجَر.

وقال عم الطفل، بسام سلوان: “بعد أن اشترى شاهين ما كان يريده غادر الدكان ولم يعد بعد ذلك للبيت، بعد مرور ساعة على غيابه خرجنا للبحث عنه لكننا لم نتمكن من العثور عليه”.

وأضاف بسّام: “كان قد قُتِلَ بطريقة وحشية وهُشِّم رأسه بالحجر، ليس لدينا أي خلافات مع أحد، لم أشهد في حياتي حادثة من هذا النوع.”

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة كاشفين تفاصيل عن الجناة، مؤكدين أنهم اثنان الأول ابن عمته والثاني أحد أبناء الجيران، مطالبين بتحقيق العدالة والقصاص.

انتِ تخيلي انو هذولة ابن عمتة وجيرانة حبيبي كان مأمن بيهم💔

هذولة انعرفوا وحياخذون جزائهم لكن تخيلي وياي كم بنية اغتصبوها وطمطموها عشائريا او كم بنية انقتلت وحسبوها جريمة شرف او كم بنية وولد تعرضوا لتحرش واغتصاب وضلوا ساكتين ومايكدرون يحجون 💔مجتمع ميت ضميرة وحقير — sarahhussein🇮🇶💊 (@sarahhu68687178) May 5, 2020

الله ياخذهم اخذه عزيز مقتدر هذول لازم يموتون موته بتدريج حرام يموتون براحه تعزيز احسن شي لهم — العنود العنودي (@hno4u1) May 5, 2020

اللهم لك الحمد انكشفت وجوه الحثالات يارب انه عبدك والن عبدك فانتم ممن قتل هذا الطفل يا الله — firas1975 (@firas19754) May 5, 2020

يالله قديش المجرمين يتشابهو ما فرقت بينهم الا لمن قرات اسماهم — مُنيـره .♥️ (@Mll_990) May 5, 2020

وصلو لهاي المرحله من الانحطاط شنو فرقهم عن داعش ونوب ب بيت ربهم يرتكبون هاي الافعال االشنيعه

وصلنا الى درجه من التوحش ماتنوصف الواحد بينا صار يخاف يطلع من بيته صار يخاف حتا من اهل بيته وخاصا بالعراق — 𝓉𝓊𝓆𝒶☯🕊 (@TouqahAli) May 5, 2020