معلومات حصرية تكشف عن أطماع محمد بن زايد في الأردن .. يسعى للإستحواذ على هذه الشركات الهامة

يعتزم صندوق أبوظبي السيادي الاستحواذ على شركات الأغذية في الأردن، بنسبٍ تصل إلى 50%.

وتوصلت شركة أبوظبي التنموية القابضة المعروفة باسم “القابضة الإماراتية” (ADQ)، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر، على الاستحواذ على شركة “النبيل” للأغذية المجمدة في الأردن، من قبل مالكها ومجموعة “كارلايل” الأمريكية.

ويصل تقييم شركة “النبيل”، التي تصنع المنتجات المجمدة، مثل الدجاج والمعجنات، وبدأت استثماراتها في الأردن عام 2003، إلى 300 مليون دولار، وفقا لحسابات “بلومبرج”.

ويرأس شركة “القابضة”، مستشار الأمن الوطني بالإمارات الشيخ “طحنون بن زايد”، وجرى تأسيسها في عام 2018، لتضم تحت مظلتها شركات ضخمة مثل بورصة أبوظبي لتداول الأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمطارات، وعدد من الفنادق المنشآت السياحية.

ووفق المصادر فإن هناك مفاوضات أخرى مع شركات الأغذية والدواجن، مثل “الفقيه”، و”الجزيرة” والوطنية”.بحسب موقع “الخليج الجديد“

كما يجري مسؤولون إماراتيون، مباحثات للاستحواذ على شركات ألبان وأخرى زراعية.

وحسب المصادر، فإن “عبدالله وريكات” (أردني الجنسية) مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، هو من يقود هذه المفاوضات.

وكانت مصادر، كشفت الأسبوع الماضي، أن الشركة القابضة الإماراتية، استحوذت على 30% من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، في الأردن.

والشهر الماضي، كشف العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني”، أن الإمارات كانت أول دولة عرضت المساعدة على المملكة، في احتواء فيروس “كورونا”، خصوصا عبر مدها بالأدوات الضرورية للفحص.

أعلنت الإمارات، نهاية العام الماضي، دعم الأردن، بنحو 300 مليون دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أودعت السعودية والإمارات والكويت، نحو 1.16 مليار دولار، في البنك المركزي الأردني، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها خلال قمة مكة في يونيو/حزيران الماضي.