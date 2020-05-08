“فوربس” تكشف الرسالة الحقيقية من “ترمب” للسعودية بعد قرار سحب القوات الأمريكية

اعتبرت مجلة “فوربس” قرار سحب القوات الأمريكية من السعودية إشارة من إدارة الرئيس ترمب أنها ليست راضية عن التصرفات السعودية الأخيرة التي أسهمت في تخفيض أسعار النفط.

وقالت المؤرخة في مجال الطاقة، إيلين وولد، إن الوجود العسكري في السعودية كان لردع الإيرانيين عن القيام بأي عملية، في حين وصف قادة البنتاغون القرار بأنه جاء بناء على غياب التهديد الإيراني وأنها “لم تعد تمثل تهديدا مباشرا على المصالح الإستراتيجية الأمريكية”.

وأضافت أن تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الأخيرة، أشارت إلى أن العداء ضد إيران لم يخف، وأن ما تغير هو الرغبة أو الحاجة الأمريكية لحماية الأرصدة النفطية الأجنبية.

وقالت إنه وفي الوقت الحالي، لا توجد هناك حاجة استراتيجية أمريكية لمنع تصعيد عسكري في مناطق النفط الأجنبية، وتعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر بسبب ذلك، أو نشر قوات عسكرية لمنع ارتفاع أسعار النفط.