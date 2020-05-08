“شاهد” كماعز تُقادُ إلى مسلخها .. السعودية تهين المصريين بسحل مصري بطريقةٍ وحشية

أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري في السعودية للسحل خلال اعتقاله بعد نشره فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة بسبب تجاهل النظام المصري عودتهم، غضباً لامتهان كرامة المصريين في المملكة .

ويظهر في المقطع المواطن المصري حسام عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين و يديه مصفدتين.

ويستغيث المواطن المصري باكيا: “والله ما أقصد .. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت ” ليسمع أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب”.

و كان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه السلطات المصرية بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا و إلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.

سحل مواطن مصري عالق في #السعودية بعد نشره مقطع فيديو يدعو للتظاهر أمام السفارة المصرية بسبب تجاهل النظام المصري عودتهم!

لو كان هناك نظام يحترم شعبه ما استطاعت السعوديه الإقدام على هذا الفعل الدنيء والحقير 😡#سحل_مصري_في_السعودية pic.twitter.com/aF9drWsITu — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 8, 2020

سحل مواطن مصري بالسعودية. لن يستطيع اعلامي سيساوي واحد أن يقول: بم!

فش غليلك في قطر وتركيا لتثبت إنك جبان! https://t.co/Xz6NhCr1Iw — سليم عزوز (@selimazouz1) May 8, 2020

هنقعد لأمتي ننشر تسريبات قتل وفيديوهات لسحل المصريين في الداخل والخارج؟!

7سنوات كافية لإعلام 100مليون مصري أنهم لا كرامة لهم ولا دية في الداخل والخارج..

المطلوب الآن تثوير هؤلاء الذين خبروا وعلموا ذلك حتي يتوقف الهتك والهوان!#سحل_مصري_بالسعودية — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 8, 2020

انا مشفتش الفيديو ومش عايزه اشوفه بس كل اللي انا عايزه اقوله لدول الخليج"بتوع البترول". احنا كمصريين بيحصل فينا كده عشان احنا شعب طيب ووقف مع كل الدول العربيه في محنهم وحروبهم وعامل شعبها اطيب معمله وحماهم في حروبهم. بس شكرا لان المحن بتظهر معاادن الناس💔 #سحل_مصري_بالسعودية — Shaimaa Mustafa (@Bb7Shaimaa) May 8, 2020

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المواطن المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا بحسب وسائل الإعلام السعودية.