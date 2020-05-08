“شاهد” كماعز تُقادُ إلى مسلخها .. السعودية تهين المصريين بسحل مصري بطريقةٍ وحشية

أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري في السعودية للسحل خلال اعتقاله بعد نشره فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة بسبب تجاهل النظام المصري عودتهم، غضباً لامتهان كرامة المصريين في المملكة .
ويظهر في المقطع المواطن المصري حسام عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين و يديه مصفدتين.
ويستغيث المواطن المصري باكيا: “والله ما أقصد .. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت ” ليسمع أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب”.
و كان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه السلطات المصرية بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا و إلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المواطن المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا بحسب وسائل الإعلام السعودية.