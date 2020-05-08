“شاهد” تكبره بـ10 سنوات .. غادة عبدالرازق تتزوج للمرّة الـ12 من هذا الشخص!

أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها مدير تصوير مسلسلها الأخير سلطانة المعز هيثم زنيتا، بما يرفع عدد زيجاتها 12.

وقالت عبد الرازق، في تصريحات صحفية، إنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، لافتةً إلى أنها تنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو رصدته “وطن”، كأول ظهور لها مع زوجها الجديد وتظهر فيه عبد الرازق برفقة مجموعة من فناني مصر وبجوار زوجها الجديد في إفطار رمضاني وهم يتابعون المسلسل.

غادة عبدالرازق تتزوج للمره الـ ١٢

يذكر ان العريس الجديد مدير تصوير مسلسلها الرمضاني #سلطانة_المعز



by: @q1q555 pic.twitter.com/he2xuXmXg5 — هيئة المشاهير (@almobark_) May 7, 2020

وانهالت التعليقات على الفيديو، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتكرار زواج الممثلة المصرية.

وأشارت معلومات إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق تكبر زوجها الجديد هيثم زنيتا ما يقارب 10 أعوام، دون وجود تأكيدات حول هذا الأمر.

عايشه حياته ومبسوطه وانتم خلكم على السب والانتقاد بالكومنتات محد فكر فيكم والله — Yazeed Ynwa (@Yazeed_Ynwa) May 7, 2020

كل البنات يقولون بالحلال من حقها 😏😏 طيب لو الخبر ان زوجها تزوج عليها وقلنا بالحلال من حقه الشرع حلل ٤ كان قعدو يبكون😂😂😂 — فرج مارشال (@Farag_Marshal) May 7, 2020

تعلمو يابنات مو اللي تتطلق مرتين تجلس تولول وتزعجنا — عَــروب (@Arooobtv) May 7, 2020

لو هو زواجها ال٥٠ ماسوت شي عيب ولا حرام زواج ع سنه الله ورسوله — هنادي العتيبي ..🇸🇦 (@haaaannod) May 7, 2020

اي ممثلة او فنانة في البدايات تتزوج بحثاً عن المال والشهرة ثم تتزوج بحثاً عن المتعة ثم بحثاً عن الإثارة وتسليط الأضواء! — حكواتي* (@hkwty) May 7, 2020

الجميل ان اغلب زواجاتها من مخرجين ومنتجين ومصوريين



اعطيني مسلسل اعطيك = 🤓



اذا ما فهمتها مبروك عليك الجنه😅😂 — FAHADO🇸🇦🗯 (@fahad301412) May 7, 2020

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.