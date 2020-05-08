“شاهد” تكبره بـ10 سنوات .. غادة عبدالرازق تتزوج للمرّة الـ12 من هذا الشخص!

أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها مدير تصوير مسلسلها الأخير سلطانة المعز هيثم زنيتا، بما يرفع عدد زيجاتها 12.
وقالت عبد الرازق، في تصريحات صحفية، إنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، لافتةً إلى أنها تنوي قضاء شهر العسل في الجونة.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو رصدته “وطن”، كأول ظهور لها مع زوجها الجديد وتظهر فيه عبد الرازق برفقة مجموعة من فناني مصر وبجوار زوجها الجديد في إفطار رمضاني وهم يتابعون المسلسل.
وانهالت التعليقات على الفيديو، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتكرار زواج الممثلة المصرية.
وأشارت معلومات إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق تكبر زوجها الجديد هيثم زنيتا ما يقارب 10 أعوام، دون وجود تأكيدات حول هذا الأمر.
يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.
وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.
وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.