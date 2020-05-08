“شاهد” الممثلة المصرية عبير صبري تثير الجدل بسبب”البوس” في الأفلام!

عادت الممثلة المصرية عبير صبري لإثارة الجدل مجدداً عبر التأكيد على تصريحها المتعلق بالقبلات التي تظهر في الأفلام المصرية، مشددةً على أنها مقتنعة أن تلك القبلات حرام شرعاً وأنها مقتنعة بذلك قبل وأثناء وبعد الحجاب.

وقالت صبري، في مقطع فيديو رصدته “وطن”، أثناء استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، إنها حين قامت بدورين قبلت فيهما الفنانين حسن الأسمر وفتحي عبدالوهاب، كان بفرض من المخرج.

وأضافت صبري: “إذا طلب مني المخرج دور يتضمن تقبيل حاليًا، سأرفض الدور كله، لأنه حرام بجانب أنه ممنوع لأنني ست متزوجة، وحرام”.

وفي السياق، لم يقتنع الجمهور بتعليق عبير وأعادوا مشاركة صورة إحدى القبل الجريئة التي جمعتها بزميلها الممثل “فتحي عبد الوهاب” من فيلم عصافير النيل.

وحلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الحلقة الـ 14 من برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر فضائية “القاهرة والناس” المصرية.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.