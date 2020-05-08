جمال ريان يُثير جنون مغرّدين إماراتيين وسعوديين بسؤال ورسالة لـِ”بن سلمان وبن زايد”

لم يحتمل مغردون إماراتيون وسعوديون سؤالاً طرحه المذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان على متابعيه بـِ”تويتر” للإستفتاء، فشنّوا عليه “أمّ المعارك” وهاجموه واتهموه بـ”الإرهاب”.

وقال جمال ريان متسائلاً: “ما هي التداعيات المحتملة إذا ما استهدفت آبار النفط في السعودية والإمارات؟”.

وكعادتهم في عدم تقبّل ما يطرحه “ريان”، بدأ المغردون الإماراتيون والسعوديون في التطاول على المذيع البارز والإساءة له واتهامه بـ”ألتحريض على الارهاب”.حسب زعمهم

يا جمال ريان ما تكتبه دليل واضح على تحريضك لعمل إرهابي و حقدك الدفين لل #السعودية و #والامارات و #مصر



لقد نسيت انك تعمل لقناة تريد نشر الفوضى بالمنطقة ودعم الفكر المتطرف، ونشر الارهاب. — محمد المسكري (@AlMaskary) May 7, 2020

مذيع ارهابي يدعوا للإرهاب والتفجيرات في دولنا ..



هذا هو نشر فكر الإرهاب الذي تحاربه #دول_المقاطعة .. — سيف الدرعي (@saif_aldareei) May 7, 2020

وردّ جمال ريان على هؤلاء بالقول إنّ من حق الصحفي ان يسأل ، وإن كان السؤال موجعا.

من حق الصحفي ان يسأل ، وإن كان السؤال موجعا ، اللهم احفظ اهل #الإمارات #السعودية https://t.co/WIPKx1u8bJ — جمال ريان (@jamalrayyan) May 7, 2020

وأضاف “ريان”: “يفبركون وينسجون من خيالهم المريض الانقلابات بهدف زعزعة استقرار الدول ، كما يكذبون ويفترون على والدي ووالدتي ويقذفون في عرضهم وهم اموات ، ثم بكل وقاحة يمارسون الدكتاتورية على في طرح سؤال مشروع اوجعهم ، انها قمة الوقاحة والتسلط والعنجهية والاستعلاء.

يفبركون وينسجون من خيالهم المريض الانقلابات بهدف زعزعة استقرار الدول ، كما يكذبون ويفترون على والدي ووالدتي ويقذفون في عرضهم وهم اموات ، ثم بكل وقاحة يمارسون الدكتاتورية على في طرح سؤال مشروع اوجعهم ، انها قمة الوقاحة والتسلط والعنجهية والاستعلاء #السعودية #الإمارات #قطر #الخليج https://t.co/dAMpOnAqDU — جمال ريان (@jamalrayyan) May 7, 2020

ووجّه جمال ريان رسالةً الى حكام السعودية والإمارات قائلاً: “لقد تماديتم في طغيانكم وفي افتراءاتكم وفي عنجهيتكم وفي خرقكم الصارخ للقيم الإسلامية والإنسانية ، الشعوب العربية والإسلامية ليسوا عبيدا عندكم ، هناك من هو اكبر وأعظم منكم ، وهو على كل شيء قدير ، الا تخشون الله ؟ “.