جمال ريان يُثير جنون مغرّدين إماراتيين وسعوديين بسؤال ورسالة لـِ”بن سلمان وبن زايد”
لم يحتمل مغردون إماراتيون وسعوديون سؤالاً طرحه المذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان على متابعيه بـِ”تويتر” للإستفتاء، فشنّوا عليه “أمّ المعارك” وهاجموه واتهموه بـ”الإرهاب”.
وقال جمال ريان متسائلاً: “ما هي التداعيات المحتملة إذا ما استهدفت آبار النفط في السعودية والإمارات؟”.
وكعادتهم في عدم تقبّل ما يطرحه “ريان”، بدأ المغردون الإماراتيون والسعوديون في التطاول على المذيع البارز والإساءة له واتهامه بـ”ألتحريض على الارهاب”.حسب زعمهم
وردّ جمال ريان على هؤلاء بالقول إنّ من حق الصحفي ان يسأل ، وإن كان السؤال موجعا.
وأضاف “ريان”: “يفبركون وينسجون من خيالهم المريض الانقلابات بهدف زعزعة استقرار الدول ، كما يكذبون ويفترون على والدي ووالدتي ويقذفون في عرضهم وهم اموات ، ثم بكل وقاحة يمارسون الدكتاتورية على في طرح سؤال مشروع اوجعهم ، انها قمة الوقاحة والتسلط والعنجهية والاستعلاء.
ووجّه جمال ريان رسالةً الى حكام السعودية والإمارات قائلاً: “لقد تماديتم في طغيانكم وفي افتراءاتكم وفي عنجهيتكم وفي خرقكم الصارخ للقيم الإسلامية والإنسانية ، الشعوب العربية والإسلامية ليسوا عبيدا عندكم ، هناك من هو اكبر وأعظم منكم ، وهو على كل شيء قدير ، الا تخشون الله ؟ “.