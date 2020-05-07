هذا ما فعله عمرو خالد وتسبب بانتفاضة ضده في الكويت ومطالبات بوقف برنامجه المذاع على محطة كويتية

أثار الداعية المصري الشهير “عمرو خالد” موجة غضب عارمة من قبل نشطاء ومغردين كويتيين، على إثر برنامجه “كأنك تراه” المذاع على قناة كويتية لموسم رمضان من هذا العام.

وطالب الناشطون عبر وسم “#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية” بضرورة إيقاف عرض برنامجه وأي برنامج له على القنوات الكويتية، بعد اتهامه بإثارة الفتنة وسبّ الصحابة ببرامجه، مستدلين بذلك بمقاطع فيديو قديمة للداعية المصري عمروا خالد، والتي كان يتحدث بها عن الصحابي معاوية بن أبي سفيان و ابنه يزيد.

#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية

قال أبو زرعة :" إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاعلم أنه زنديق" — تغريد العتيبي🇸🇦 (@Tagr_otb) May 6, 2020

حتى لاينخدع الناس بعمرو خالد

يقدح بالصحابي معاوية وابيه ابي سفيان…

فهل علمتم حقيقة أدعياء السنة امثال عمرو خالد#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية



pic.twitter.com/jbmvHdb7EB — فواز بن فيصل (@Fawaz_alMusbah) May 6, 2020

حيث قال بأن معاوية حذّر قبل وفاته إبنه يزيد من الصحابي عبدالله بن الزبير بن العوام، وأوصاه بقتله، وتقطيعه إرباً إرباً إن استطاع.

عجيب .. شخص يقول رأيت الله في ميدان التحرير ، ورأيت الملائكة تغطي الجمع التي امامي ، والمسلم يرتقي إلى الله في التراويح باكلات آسيا ودجاج الوطنية ، ويسيء للصحابي معاوية رضي الله عنه ، ثم تعرضون له برنامج ؟ّ!

#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاويه pic.twitter.com/iWJMLpkJSP — طارق أبو الحسن (@tarekabulhassan) May 6, 2020

واعتبر المهاجمون بأن خروج الداعية المصري عمرو خالد عبر شاشة كويتية فيه إهانة للشعب الكويتي، لتجاوزاته الكثيرة التي أضعفت شعبيته خلال الفترات الماضية.

حُكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ابنته فسأله: من هذه يا معاوية؟ فقال: تفاحة القلب وريحانة العين.



#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية — madayh. (@MADAYH1) May 6, 2020

رضي الله على سيدنا معاوية كاتب وحي رسول الله وعلى أبيه

وما كرههم إلا رافضي أو باطني سافل

يرقص على أوتار الارتزاق.



#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية — Rawan (@Rawan_1995_RH) May 6, 2020

ونشر الناشط “عبد الرحمن نصار” تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: “الأخ الوزير محمد الجبري، هل تقبل أن يظهر على قناة كويتية رجل كثيراً ما يطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه ولم”.

وتابع: “عمرو خالد على قناة الرأي وهو المبغض والطاعن بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه”.

وتشهد الكويت حالة من الجدل الكبير هذا العام بسبب عروض وبرامج رمضان لهذا العام، منها مسلسل “أم هارون” الذي تقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” والمذاع عبر قناة mbc السعودية والذي يسيء للشعب الفلسطيني وحقه الأزلي في أرضه.