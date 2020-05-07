هذا ما فعله عمرو خالد وتسبب بانتفاضة ضده في الكويت ومطالبات بوقف برنامجه المذاع على محطة كويتية
أثار الداعية المصري الشهير “عمرو خالد” موجة غضب عارمة من قبل نشطاء ومغردين كويتيين، على إثر برنامجه “كأنك تراه” المذاع على قناة كويتية لموسم رمضان من هذا العام.
وطالب الناشطون عبر وسم “#اوقفوا_برنامج_شاتم_معاوية” بضرورة إيقاف عرض برنامجه وأي برنامج له على القنوات الكويتية، بعد اتهامه بإثارة الفتنة وسبّ الصحابة ببرامجه، مستدلين بذلك بمقاطع فيديو قديمة للداعية المصري عمروا خالد، والتي كان يتحدث بها عن الصحابي معاوية بن أبي سفيان و ابنه يزيد.
حيث قال بأن معاوية حذّر قبل وفاته إبنه يزيد من الصحابي عبدالله بن الزبير بن العوام، وأوصاه بقتله، وتقطيعه إرباً إرباً إن استطاع.
واعتبر المهاجمون بأن خروج الداعية المصري عمرو خالد عبر شاشة كويتية فيه إهانة للشعب الكويتي، لتجاوزاته الكثيرة التي أضعفت شعبيته خلال الفترات الماضية.
ونشر الناشط “عبد الرحمن نصار” تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: “الأخ الوزير محمد الجبري، هل تقبل أن يظهر على قناة كويتية رجل كثيراً ما يطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه ولم”.
وتابع: “عمرو خالد على قناة الرأي وهو المبغض والطاعن بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه”.
وتشهد الكويت حالة من الجدل الكبير هذا العام بسبب عروض وبرامج رمضان لهذا العام، منها مسلسل “أم هارون” الذي تقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” والمذاع عبر قناة mbc السعودية والذي يسيء للشعب الفلسطيني وحقه الأزلي في أرضه.