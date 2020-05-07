يوزعون على السعوديين رز مسوس”.. “شاهد” ناشط سعودي يفضح الجمعيات الخيرية بالمملكة وسرقة 300 مليون ريال

فجر الناشط السعودي، عبدالعزيز العقلا، موجة غضب واسعة، بعدما فضح الجمعيات الخيرية في السعودية، كاشفاً عن عمليات اختلاس وسرقة بالمليارات تجري باسم تلك الجمعيات.

وظهر العقلا في فيديو رصدته “وطن” هو يتساءل عن المليارات التي تجمعها الجمعيات الخيرية في السعودية خاصة في شهر رمضان، وقال: “في رمضان يجمعون 200 أو 300 مليون ريال، أين يذهبون؟ لو جمعنا ما يتم تحصيله في رمضان نصل إلى مليار ريال”.

#مكرمه_الضمان_الاجتماعي ميزانية الجمعيات الخيرية في السعودية مليارات فأين تذهب ؟

المحتاج السعودي يذهب للجمعية يعطونه كيس رز نصه سوس !

أما الأجانب (خصوصاً اللاجئين السوريين )يستأجرون لهم بيوت ومصروف ويزوجونهم والباقي ( مليارات) تذهب تحت بند العاملين عليها ! pic.twitter.com/nUc8hMDbaI — ع العبدالله (@784Adi) May 7, 2020

وتابع العقلا: “لو حقاً هذه المبالغ تصلكم، لن يبقى أي فقير في السعودية، يجمعون في الوقت 500 مليون ريال، أعطني إياهم وسأبني لك مدينة جديدة بهم، أمر غريب، لا أحد يعلم أين تذهب هذه المبالغ”.

وأكد العقلا أنه لا يُعمم كلامه على كافة جمعيات الوقف الخيرية، وقال: “لا أثق ببعضهم، وأؤكد على كلمة بعضهم، لا أعمم”.

ونشر العقلا تعليق أحد المغردين على كلامه والتي جاء فيها: “أخوي صاحبه يشتغل في جمعية، يقول ما يعطون المحتاجين إلا قليل، والباقي لهم بحجة والعاملين عليها”.

ووجه العقلا رسالة إلى المسئولين في الجمعيات قائلاً: “كل النقود التي تأتيكم أنتم مسؤولين عنها، وستحاسبون أمام الله عن كل هللة أتتكم من التحويلات المالية”.

وروى العقلا أحد المواقف التي عايشها بنفسه قائلاً: “والله العظيم دخلت على عائلة تقول لا نريد نقوداً، نريد طعاماً فقط”.

وتابع: “المحتاج السعودي يذهب للجمعية يعطونه كيس رز نصه سوس !أما الأجانب (خصوصاً اللاجئين السوريين )يستأجرون لهم بيوت ومصروف ويزوجونهم والباقي (مليارات) تذهب تحت بند العاملين عليها!”.

وتفاعل المغردون مع ما كشفه العقلا من فساد داخل الجمعيات الخيرية، وبدأوا برواية مواقف عديدة حدثت معهم، فكتب أحدهم: “اقسم بمن احل القسم واسأل امام الله بعد فصلت من عملي بسبب الديون وعندي زوجه واطفال وايجار شقه ماخليت لا جمعيه ولا ضمان ولا التامينات ولا اي مكان ابي احد يشوف لي حل اكل او ايجار او دعم شهري الكل رافض رافض بحجج غير مقنعه تخيل كيف وضعك ولكن الحمد لله على كل حال مستوره ولله الحمد”.

اقسم بمن احل القسم واسأل امام الله بعد فصلت من عملي بسبب الديون وعندي زوجه واطفال وايجار شقه ماخليت لا جمعيه ولا ضمان ولا التامينات ولا اي مكان ابي احد يشوف لي حل اكل او ايجار او دعم شهري الكل رافض رافض بحجج غير مقنعه تخيل كيف وضعك

ولكن الحمد لله على كل حال مستوره ولله الحمد — بدعمكم تفرج (@dyp7vathPMqnV2s) May 7, 2020

وعلقت أخرى: “اعرف وحده زوجها انسجن وكان موقوف حتى راتبه وبيت ايجار لازم يتسدد ولاعندهم شي يااكلوه وراحت للجمعيات رفضو حالتها والمضحك المبنى الى امام منزلها وقف شقق الي ساكن فيه كله اجانب افارقه”.

اعرف وحده زوجها انسجن وكان موقوف حتى راتبه وبيت ايجار لازم يتسدد ولاعندهم شي يااكلوه وراحت للجمعيات رفضو حالتها والمضحك المبنى الى امام منزلها وقف شقق الي ساكن فيه كله اجانب افارقه — ✨✨ (@dimax2040) May 7, 2020

وكشفت أخرى عن الطعام المُتبرع به، والفاسد، وكتبت: “والله العظيم صادق وحده راحت محتاجه عليها فاتورة كهرباء زوجها عاطل عن العمل لمدة ٥ سنوات وعليه ايقاف خدمات رفضوويساعدووها حتى سلة غذائية مافي قالها تبين تمر نعطيك وليته زين منتهي صلاحيته”.

والله العظيم صادق وحده راحت محتاجه عليها فاتورة كهرباء زوجها عاطل عن العمل لمدة ٥ سنوات وعليه ايقاف خدمات رفضوويساعدووها حتى سلة غذائية مافي قالها تبين تمر نعطيك وليته زين منتهي صلاحيته — شوق 🖤 (@hTaFGM7YNaozLEN) May 7, 2020

وأكد مُغرد من مصدر داخل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، صحة كلام الناشط السعودي، وكتب: “من كلام قريب لي في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية ، وطبعاً الجمعيات تحت اشرافهم ، يؤكد لي بأن كلام هذا الشخص والكويتي الذي سبقه قبل رمضان صحيح مليون في المية ، اجلعوا صدقاتكم لمن تعرفون وأبدأو بالأقرب فالأقرب ، لأن الأقربون أولى بالمعروف”.

من كلام قريب لي في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية ، وطبعاً الجمعيات تحت اشرافهم ، يؤكد لي بأن كلام هذا الشخص والكويتي الذي سبقه قبل رمضان صحيح مليون في المية ، اجلعوا صدقاتكم لمن تعرفون وأبدأو بالأقرب فالأقرب ، لأن الأقربون أولى بالمعروف. — أبا عَدِيْ (@Mohamme34510795) May 7, 2020

وروت مُغردة ما حدث مع قريبتها: “صحيح انا مرت عمي ارمله وعندها ٣ بنات ولد يتامى للاسف لما راحت من ٤ شهور تقدم للضمان رفضوها للعلم عمي توها متوفي وراتبه ٤٠٠٠ واجار بيت رفضوها للعلم اولادها صغار الرفض سببه راتب عمي ٤٠٠٠ معليش يعني هي كيف بتصرف وتدفع الاجار”.

صحيح انا مرت عمي ارمله وعندها ٣ بنات ولد يتامى للاسف لما راحت من ٤ شهور تقدم للضمان رفضوها للعلم عمي توها متوفي وراتبه ٤٠٠٠ واجار بيت رفضوها للعلم اولادها صغار الرفض سببه راتب عمي ٤٠٠٠ معليش يعني هي كيف بتصرف وتدفع الاجار — تنهيدة سنين ؛؛♿ (@hndalmr171) May 7, 2020

وكان إمام مسجد كويتي فضح سابقاً حال الجمعيات الخيرية بالكويت، وكشف أن 90% من هذه الجمعيات مُحتلين ونصابين.

وقال إمام المسجد في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إذا عندك صدقات سواء زكاة أو فلوس وحابب تتصدق وتساعد فقير، نصيحة مني لا تعطي الجمعيات الخيرية”.

ورغم ما تنفقه المملكة في الحرب باليمن من أموال طائلة، وتبديد بن سلمان أموال المملكة في شرائه اليخوت واللوحات الفنية، فإن تقارير تتحدث عن وجود كثير من السعوديين تحت خط الفقر.

وكشف تقرير لمنظمة “العدل والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، عن وجود نحو 5 ملايين مواطن سعودي يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون بسبب الفقر وانتشار العشوائيات والمنازل العشوائية غير اللائقة.

وأضاف التقرير أن انتشار الفقر في المملكة، “نتيجة تكاليف الحرب التي تقودها السعودية على اليمن والتي بلغت وفق آخر التقديرات، نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط”.

وسبق أن أعربت الأمم المتحدة، في يناير من عام 2017، عن “صدمتها” من مستوى الفقر ببعض مناطق السعودية، وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، خلال زيارته للمملكة، إنه صادف ظروفاً معيشية صعبة، مضيفاً: “أعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة”.