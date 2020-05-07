“شاهد” ماذا قالت مذيعة الجزيرة عُلا الفارس عن “الحلم العربي” وما حملناه أجيال وراء أجيال

أطلقت الاعلامية الأردنية الشهيرة، علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، تغريدة علقت فيها عن حالة الضياع العربية التي فرقت الأمة العربية والاسلامية.

وقالت الفارس، في تغريدة لها على تويتر رصدتها “وطن”: “بربك هل تذكرون؟ كم ذرفنا دموع الألم والأمل على أوبريت “الحلم العربي” لم يكن مجرد حلم، بل كان “نحن وأمانينا تسامحنا وحبنا واحترامنا للآخر”.

وأضافت الفارس: “ما حملناه أجيال ورا اجيال على وشك أن يتبخر، فبعض ما تبقى من شعوبنا العربية المغلوب على أمرها ممن لم يمزقه صخب الرصاص والدم يُمزق فكره بهدوء”.

بربكم هل تذكرون ؟ كم ذرفنا دموع الألم والأمل على أوبريت "الحلم العربي" لم يكن مجرد حلم،بل كان "نحن وأمانينا..تسامحنا وحبنا واحترامنا للآخر " ما حملناه اجيال ورا اجيال على وشك ان يتبخر،فبعض ما تبقى من شعوبنا العربية المغلوب على امرها ممن لم يمزقه صخب الرصاص والدم يُمزق فكره بهدوء — علا الفارس (@OlaAlfares) May 6, 2020

وأثارت محاولة السعودية والإمارات، ترويض شعبيهما لتمرير “التطبيع” بسهولة تامة، جدلاً واسعاً في الشارع العربي، لما قدمته تلك الدولتين الداعمتين لصفقة القرن المشبوهة، من اعمال درامية خلال الشهر الكريم، على قناة “ام بي سي” السعودية تدعو للتطبيع وتسئ للقضية الفلسطينية وتعتبر أن لليهود حق في الخليج!

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تغريدة علا الفارس، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لما يحد في الحالة العربية بالوقت الراهن.

منذ حصلت البلاد العربية على استقلالها في نهاية الحرب العالمية الثانية وهي لا تعرف إلى أين تذهب،ومع من تذهب، ولا تعرف من تتزوج،ومن تطلق،ولا تعرف إذا كانت حاملا أم عاقرا،ولا تعرف على وجه التحديد إذا كانت ذكرا أم أُنثى.

نحن ضائعو الهوية.لا ننتمي إلى أحد،ولا إلى شيء،ولا إلى أنفسنا، — wael (@tears19751) May 7, 2020

إنما هو مخاض الميلاد من جديد وآلامه ونزيفه الذي لن يكون نزيف اندثار بل ضرورة إعادة ميلاد لأمة لم توجد لتموت — الشاعر ‏ماجد المجالي (@majedalmajally) May 6, 2020

لم أذرف الدموع والحمدلله، وليس لدي حلم عربي .. بل حلم سعودي وسعودي فقط، فبلدي هو قضيتي الأولى والأخيرة.



استمروا في بكائكم على تلك الخزعبلات ورددوا الشعارات الرنانة أو اعملوا وانهضوا ببلدانكم و اتركوا الأحلام الزائفة. — Hani 🇸🇦 (@HNI87) May 7, 2020

للأسف.. تناثر الجسد الواحد وأصبح أشلاء.

كل يدعي أنه على صواب وتقوى وورع…

ناس بتحكي.. وانا مالي… خليني بحالي.

وناس بتحكي حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس… الله المستعان… — Hamza Doleh (@HamzaDoleh) May 7, 2020

تأخرنا كثير بس انا سعيده حاليا بالوعي الحاصل مومعقول كمية الوهم اللي كنا عايشين فيه — كيونا (@thevirmar) May 7, 2020

كان مجرّد وهم وخدعه والحمدلله صحينا خلاص من هذي الأوهام — روح (@Ro_ooo7) May 7, 2020

يااختي الكريمه علا

الحلم العربي لن يحققه اوبريت ولا رقص فيفي عبدو ولا غناء فلكلوري

الحلم يتحقق بالنيات الصادقه لتحقيقه بعد الله

ولكن لاتوجد اي نيات لتحقيقه بالافق — موحد ولست مشرك (@asshmos) May 7, 2020

وفي السنوات القليلة الماضية ظهر في جملة ما تعرضه الدراما تناولها لليهودي الذي كان يعيش في الحارات العربية، فمن المسلسل المصري “حارة اليهود” الذي عرض عام 2015، إلى المسلسل السوري الشهير “باب الحارة” الذي استحدث في جزئه السابع قصة حارة اليهود، فالمسلسلان استحداثا صورة جديدة لليهودي في الدراما العربية مباينة لما درجت عليه في الأعمال الدرامية السابقة، فتناولا البعد الإنساني والواقع الذي كان يعيشه اليهود في الشام ومصر وحاراتها، وصولا لما تعرضه بعض الشاشات العربية اليوم من مسلسلي “أم هارون” الكويتي، ومسلسل “مخرج 7” السعودي.

التحولات في الدراما العربية تبدو واضحة- كما يقول الاكاديمي عبدالله عدوي- إذا ما تناولنا جملة المسلسلات الحديثة التي أدخلت اليهودي في معالجتها، ففي سنوات ماضية كانت تتجه المسلسلات المصرية لإبراز التفوق المخابراتي والعسكري المصري على الاحتلال الإسرائيلي، وإنجازات المخابرات في اقتحام الحصون الإسرائيلية ووربها مع الموساد من خلال جواسيسها، فكانت مسلسلات كـ “دموع في عيون وقحة” الذي أنتج عام 1980، ثم مسلسل “رأفت الهجان” المنتج عام 1987، بل إن هذا النهج استمر حتى بعد الدخول المصري في عملية السلام مع دولة الاحتلال، فعرض مسلسل “العميل 1001” عام 2005، ومسلسل “الزيبق” عام 2017، وحتى مسلسل فرقة ناجي عطا الله الذي عرض عام 2012، والذي مثل فيه عادل إمام دور ضابط مصري يسرق بنكاً إسرائيلياً بصورة كوميدية متأثرا بمشاهد العنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، كل هذه المسلسلات وغيرها كانت تعزز اتجاها واحدا هو أن إسرائيل عدو للعرب، وتجعل من الصراع أساسا يحكم العلاقة مع الإسرائيلي.

ويضيف عدوي في تعليقه على حالة الضياع العربية، قائلاً :” في السنوات الأخيرة تغيرت المعادلة، فباتت الدراما تأخذ مسارا آخر، فبعد أن كانت الاحتجاجات الإسرائيلية سيدة الموقف من المسلسلات العربية، باتت إسرائيل وإعلامها أول المحتفيين بهذه المسلسلات، بالرغم أن مضامين المسلسلات الجديدة لا تعدو كونها تمثيلا لواقع معاش كان اليهود يشكلون فيه جزءا من المجتمع العربي في دول عربية كثيرة، فلم تكن انحرافة المسلسلات الجديدة قوية لدرجة تمجيد إسرائيل أو الدفاع عنها، فهل بات نقل الواقع وتصويره انحرافة للدراما العربية؟ أم أن الدراما هي مرآة للواقع؟”.

ويضيف ” كثيرا ما تردد عبارة أن الدراما ما هي إلا مرآة وانعكاس للواقع المعاش في الأوساط الفنية، فقصص الدراما وأفكارها هي وليدة الواقع الذي يغذي كتاب الدراما بالأفكار، ومن هنا يبرر صناع الدراما أعمالهم أمام جمهورهم، ويبرر الممثلين المشاهد والأدوار التي يقومون بها، فلا غرابة أن تطلع علينا بطلة “أم هارون” لتكشف حسن نواياها وتمثيلها لدور واقعي وقصة حقيقية، نافية أي هدف تطبيعي لمسلسلها.