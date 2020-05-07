“ابعت يابو ناصر”.. “شاهد” كويتيون يطلقون حملة لمنع دخول المصريين الكويت بعد ما فعلته هذه السيدة المصرية
أثارت سيدة مصرية، موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي، بعد فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت السيدة المصرية في فيديو رصدته “وطن”، وهي توجه كلامها إلى الكاميرا وتقول: “يادنانيرك يا كويت، الله يعزك يا أبو ناصر ابعت، ابعت”.
وأشعلت السيدة غضباً بين النشطاء الذين رأوا أن جميع الوافدين ينظرون إلى الكويت أنها حصالة نقود، فعلقت مُغردة: “ماذا لو نضب النفط ؟ ماذا لو لم يكن لدينا اموال؟”.
وكتبت أخرى: “كل العرب يشوفون الخليج كذا”.
وأشار آخر إلى أن هذه الفكرة ليست صحيحة دائماً، وكتب: “والله مو الكل دنانير في ناس ما عندها الا فلس و انا منهم لحد يجرحني كفايه”.
وانتقد مُغرد آخر تصرفات بعض المصريين الذين يتحدثون بشكل علني عن النقود، وكتب: “الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ما يتكلمون الا عن الفلوس وبشكل علني”.
وكان هاشتاج #ايقاف_ تأشيرة_ المصريين تصدر التريند في الكويت، والذي طالب خلاله الكويتيين بإيقاف إعطاء تأشيرات استقدام للمصريين إلى الكويت للأبد وليس مؤقتاً، خاصة بعد أحداث الشغب التي أحدثها المصريون في مراكز الإيواء التي تأوي مخالفي الإقامة.
يُذكر وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين “حتى إشعار آخر”، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تسجیل 526 إصابة جدیدة بفیروس كورونا في البلاد لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.